Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию

В ответ на решение Азербайджана открыть транзитный путь в Армению для грузов, следующих как из Центральной Азии, так и из России, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван готов предоставить Баку зеркальные возможности. По словам премьер-министра Армении, его страна готова открыть маршрут для грузоперевозок из Турции в Азербайджан и обратно. В частности, Пашинян предложил использовать трассу Алиджан–Ехегнадзор (Кешишкенд)–Сисиан–Горус, подчеркнув, что на данном этапе это единственный реалистичный вариант.

Однако реализация этого предложения сталкивается с очевидными препятствиями. Для запуска маршрута необходимо открыть пограничные переходы как между Турцией и Арменией, так и между Азербайджаном и Арменией. Пункт Алиджан на турецко-армянской границе (со стороны Армении — Маргара) закрыт с марта 1993 года. Несмотря на продолжающийся процесс нормализации между Анкарой и Ереваном, турецкая сторона неоднократно заявляла, что граница не будет открыта до подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. С 2022 года Пашинян неоднократно выдвигал инициативы по созданию трех пограничных переходов с Азербайджаном: в направлении Кельбаджара (переход «Зод»), Садарака (переход «Араздейен») и Губадлы (переход «Эйвазлы»). Однако Баку сосредоточил основные усилия на реализации Зангезурского коридора и не придал значения этим инициативам. Сегодня же приоритет обеих сторон смещен к реализации так называемого «маршрута Трампа», запуск которого, по предварительным оценкам, займет не менее двух лет. Как уже сообщалось, Азербайджан активно продолжает строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на своем участке Зангезурского коридора. Прогнозируется, что эти работы завершатся в следующем году. Что же касается 43-километрового участка, проходящего по территории Армении, то работы там пока не начинались. Переговоры между США и Арменией о механизмах управления этим маршрутом все еще продолжаются, и строительство, вероятно, начнется лишь после подписания соответствующего соглашения.

Напомним, что Зангезурский коридор, включая его армянский сегмент — «маршрут Трампа» — представляет собой кратчайший сухопутный путь между Азербайджаном и Турцией. Но для его реализации требуются время и политическая воля. Предложенный Пашиняном маршрут длиннее, однако потенциально он готов к использованию: если Турция откроет пункт Алиджан, а Азербайджан — пограничный переход на мосту через реку Хакари в направлении Лачина, построенный в 2023 году, то движение по этой трассе можно было бы начать в считанные дни. С практической точки зрения маршрут через Армению выглядит очень выгодным. Сегодня турецкие грузы доставляются в Азербайджан по маршруту Трабзон–Тбилиси–Газах–Баку, длина которого составляет около 1200 километров. Из них около 430 километров приходится на участок Трабзон–Тбилиси, 260 — на Тбилиси–Газах и 500 — на Газах–Баку. Маршрут же, предложенный Николом Пашиняном, почти вдвое короче: от Алиджана до Еревана — около 15 километров, от Еревана до Горуса — порядка 190 километров, а от Лачина до Баку — еще около 420 километров. В общей сложности это около 630 километров. Таким образом, новый маршрут был бы в два раза короче нынешнего грузинского направления, что может существенно снизить транспортные расходы и время доставки.