Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию

В ответ на решение Азербайджана открыть транзитный путь в Армению для грузов, следующих как из Центральной Азии, так и из России, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван готов предоставить Баку зеркальные возможности.
По словам премьер-министра Армении, его страна готова открыть маршрут для грузоперевозок из Турции в Азербайджан и обратно. В частности, Пашинян предложил использовать трассу Алиджан–Ехегнадзор (Кешишкенд)–Сисиан–Горус, подчеркнув, что на данном этапе это единственный реалистичный вариант.
Однако реализация этого предложения сталкивается с очевидными препятствиями. Для запуска маршрута необходимо открыть пограничные переходы как между Турцией и Арменией, так и между Азербайджаном и Арменией. Пункт Алиджан на турецко-армянской границе (со стороны Армении — Маргара) закрыт с марта 1993 года. Несмотря на продолжающийся процесс нормализации между Анкарой и Ереваном, турецкая сторона неоднократно заявляла, что граница не будет открыта до подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
С 2022 года Пашинян неоднократно выдвигал инициативы по созданию трех пограничных переходов с Азербайджаном: в направлении Кельбаджара (переход «Зод»), Садарака (переход «Араздейен») и Губадлы (переход «Эйвазлы»). Однако Баку сосредоточил основные усилия на реализации Зангезурского коридора и не придал значения этим инициативам. Сегодня же приоритет обеих сторон смещен к реализации так называемого «маршрута Трампа», запуск которого, по предварительным оценкам, займет не менее двух лет.
Как уже сообщалось, Азербайджан активно продолжает строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на своем участке Зангезурского коридора. Прогнозируется, что эти работы завершатся в следующем году. Что же касается 43-километрового участка, проходящего по территории Армении, то работы там пока не начинались. Переговоры между США и Арменией о механизмах управления этим маршрутом все еще продолжаются, и строительство, вероятно, начнется лишь после подписания соответствующего соглашения.
Напомним, что Зангезурский коридор, включая его армянский сегмент — «маршрут Трампа» — представляет собой кратчайший сухопутный путь между Азербайджаном и Турцией. Но для его реализации требуются время и политическая воля. Предложенный Пашиняном маршрут длиннее, однако потенциально он готов к использованию: если Турция откроет пункт Алиджан, а Азербайджан — пограничный переход на мосту через реку Хакари в направлении Лачина, построенный в 2023 году, то движение по этой трассе можно было бы начать в считанные дни.
С практической точки зрения маршрут через Армению выглядит очень выгодным. Сегодня турецкие грузы доставляются в Азербайджан по маршруту Трабзон–Тбилиси–Газах–Баку, длина которого составляет около 1200 километров. Из них около 430 километров приходится на участок Трабзон–Тбилиси, 260 — на Тбилиси–Газах и 500 — на Газах–Баку.
Маршрут же, предложенный Николом Пашиняном, почти вдвое короче: от Алиджана до Еревана — около 15 километров, от Еревана до Горуса — порядка 190 километров, а от Лачина до Баку — еще около 420 километров. В общей сложности это около 630 километров. Таким образом, новый маршрут был бы в два раза короче нынешнего грузинского направления, что может существенно снизить транспортные расходы и время доставки.
Если же принять во внимание, что Зангезурский коридор будет еще на 130–140 километров короче маршрута через Армению, то становится очевидным, насколько существенно после его запуска может снизиться себестоимость грузоперевозок между Турцией и Азербайджаном. В перспективе это сделает весь Срединный коридор — от Китая до Европы — самым коротким и экономически эффективным сухопутным направлением.
Строительство новой автомагистрали Зангилан–Губадлы–Лачин близится к завершению, а многополосная трасса Горадиз–Зангилан практически готова. Хотя движение по новым дорогам пока не открыто, старые маршруты остаются полностью работоспособными, и грузоперевозки из Лачина в Баку не вызывают затруднений. Вопрос лишь в том, какова степень заинтересованности Азербайджана в реализации армянской инициативы.
После исторического саммита мира, состоявшегося 8 августа в Белом доме, на Южном Кавказе открылись новые торгово-экономические возможности, выгодные для всех сторон. Открыв транзитный путь для грузов, следующих в Армению через свою территорию, Азербайджан фактически сделал первый шаг к экономическому взаимодействию с Ереваном.
В свою очередь Армения предлагает использовать маршрут через Горус как временное решение до завершения строительства Зангезурского коридора.
Но при этом очевидно, что главная цель Еревана — побудить Турцию открыть пограничный пункт Алиджан. А Турция, как уже говорилось, готова на это только после подписания всеобъемлющего мирного договора между Арменией и Азербайджаном или внесения в Конституцию Армении изменений, на которых настаивает Баку.