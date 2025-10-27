40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха

27 октября 2024 года Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала официальные предварительные итоги парламентских выборов, согласно которым почти каждый второй гражданин страны поддержал правящую партию «Грузинская мечта». Правда, значительная часть общества, которую принято называть «протестной», с этим не согласилась. Впрочем, все это уже в прошлом. Куда интереснее, что произошло уже после выборов и чем закончился первый год работы нового парламента Грузии. На первый взгляд, тема скучная и рутинная: и в самом деле, что увлекательного может быть в парламентских заседаниях? Тоска зеленая. Но стоит только присмотреться, и от скуки даже следа не остается. Потому что грузинский парламент образца 2024 года — явление поистине уникальное, не имеющее аналогов ни в одном парламенте мира - от сената Древнего Рима до современных европейских ассамблей.

Дело в том, что все парламенты мира — демократические, полудемократические, авторитарные и даже откровенно декоративные — хоть что-то для общества, но делают: принимают законы о налогах, социальных выплатах, образовании, здравоохранении, словом, демонстрируют – пусть даже только на объективы телекамеры – законотворческую активность. Но парламент Грузии из этого ряда выбивается полностью: за целый год он не принял ни одного (!) закона, касающегося экономики, социальной сферы или инвестиционного климата. Зато каждый раз, когда депутаты все-таки собирались, Грузию ждал новый удар в виде очередного пакета репрессивных мер. За прошедший год парламент принял десятки законов, и все они были направлены исключительно против оппозиции, свободы собраний, прессы и гражданского общества. Это не фигура речи — чистая арифметика. Ни одного закона, который не ставил бы перед собой цель запретить, посадить, ужесточить, оштрафовать, увеличить сроки наказаний или ввести новые основания для уголовного преследования за политическую деятельность. Помните, как в России шутили про «бешеный принтер» Госдумы? Так вот, по сравнению с тем, что творит нынешний парламент Грузии, тот принтер можно считать детской игрушкой. Даже российская Дума в самые свои одиозные годы умудрялась заниматься чем-то еще - образованием, сельским хозяйством, пенсионной реформой. В Тбилиси же за год приняли исключительно карательные законы — и ничего, кроме них.

Достаточно перечислить хотя бы часть из них: увеличение штрафов за перекрытие дорог с 200 до 1800 долларов, введение такого же штрафа за ношение маски на акции протеста (включая медицинскую), ужесточение правил проведения митингов, требование уведомлять мэрию за три дня до начала акции. Затем появился закон, вводящий уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за перекрытие дорог в «стратегических местах». Добавились ограничения для СМИ, нормы, карающие за высказывания «чуть сложнее детских стишков», и запрет на получение иностранных грантов без разрешения правительства. Ну, а дальше — больше. Был введен жесткий закон об «иностранных агентах», который в американском варианте FARA распространяется лишь на лоббистов, а в Грузии охватывает даже благотворительные организации. За отказ зарегистрироваться — до 5 лет тюрьмы. И это далеко не все: чтобы перечислить все репрессивные акты, вышедшие из-под пера грузинский законодателей, не хватило бы нескольких страниц парламентского протокола. При этом большинство драконовских законов либо не выполняются, либо выполняются выборочно. Некоторые из них, вроде необходимости уведомлять мэрии о предстоящих митингах, так и остались на бумаге. Другие, к примеру, штрафы — массово игнорируются гражданами. Людей, задержанных за ношение обычных медицинских масок во время акций, сейчас десятки, но власть не в состоянии применять свои же нормы повсеместно: слишком уж много тех, кто демонстративно их нарушает. Если бы правительство попыталось реализовать все принятые законы буквально, то на свободе в Грузии остались бы разве что младенцы. С другой стороны, массовое невыполнение несправедливых законов — это лучшее средство сопротивления, ставящее власть перед выбором: либо посадить полстраны, либо сбросить обороты.