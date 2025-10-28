Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку гражданам, пострадавшим от землетрясения в провинции Балыкесир.
«Желаю скорейшего выздоровления и поддержки нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, произошедшего в районе Сындыргы провинции Балыкесир, которое также ощутили в соседних регионах.
Наше Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и другие соответствующие службы продолжают на месте тщательно проводить обследование и контрольные работы. Мы также внимательно следим за процессом. Да убережет Всевышний нашу страну и наш народ от всех бедствий», - сказано в публикации Эрдогана в соцсетях.
*** 00:25
В соцсетях сообщается о разрушенных зданиях в районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир в результате землетрясения.
October 27, 2025
*** 00:09
В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, пишут зарубежные СМИ.
Подземные толчки ощущались в ряде провинций, включая Стамбул и Измир, сообщают турецкие сейсмологи.
В квартирах в Стамбуле раскачивались люстры, тряслись стекла.
*** 23:56
В Стамбуле произошло землетрясение, сообщают зарубежные СМИ.