Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции

обновлено 00:46; видео
00:46 2586

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку гражданам, пострадавшим от землетрясения в провинции Балыкесир.

«Желаю скорейшего выздоровления и поддержки нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, произошедшего в районе Сындыргы провинции Балыкесир, которое также ощутили в соседних регионах.

Наше Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и другие соответствующие службы продолжают на месте тщательно проводить обследование и контрольные работы. Мы также внимательно следим за процессом. Да убережет Всевышний нашу страну и наш народ от всех бедствий», - сказано в публикации Эрдогана в соцсетях.

*** 00:25

В соцсетях сообщается о разрушенных зданиях в районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир в результате землетрясения.

*** 00:09

В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, пишут зарубежные СМИ.

Подземные толчки ощущались в ряде провинций, включая Стамбул и Измир, сообщают турецкие сейсмологи.

В квартирах в Стамбуле раскачивались люстры, тряслись стекла.

*** 23:56

В Стамбуле произошло землетрясение, сообщают зарубежные СМИ.

