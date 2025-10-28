Китайцы готовятся к большой войне?

Спутниковые снимки свидетельствуют о проведении масштабной модернизации китайских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в приграничных районах с Индией. Основное внимание уделено повышению живучести и скрытности систем противовоздушной обороны.

На позициях установлены новые пусковые установки, обеспечивающие запуск ракет из защищенных укрытий. Применение сдвижных крыш вместо раздвижных снижает вероятность обнаружения позиций и поражения при внезапных ударах.

Укрытия модернизированы с расчетом на устойчивость к прямым попаданиям и диверсионным действиям. Конструктивные решения направлены на противодействие атакам малых беспилотных летательных аппаратов и противотанковых средств.

Позиции оснащаются средствами тепловой и радиолокационной маскировки. На ряде площадок зафиксировано использование ложных целей для снижения эффективности спутниковой и воздушной разведки.

Проведенные мероприятия указывают на стремление Народно-освободительной армии Китая повысить устойчивость систем ПВО к современным угрозам и обеспечить их работоспособность в условиях высокотехнологического конфликта.