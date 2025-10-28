Уаттара в четвертый раз президент

USD 1.7000
Действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара победил на состоявшихся 25 октября выборах главы государства и переизбрался на четвертый срок. Как передает Reuters, об этом сообщил избирком государства, отметив, что второго тура выборов не потребуется.

Уаттара набрал 89,77% голосов, остальные голоса распределились между другими четырьмя участниками выборов. Результаты являются предварительными и еще должны быть утверждены Конституционным советом.

83-летний Уаттара, который получил экономическое образование, находится на посту главы государства уже более 14 лет. Впервые он победил на президентских выборах в ноябре 2010 года, которые сопровождались масштабным внутренним вооруженным конфликтом.

Принятая на референдуме в 2016 году новая конституция позволила Уаттара участвовать в текущих выборах, так как решением Конституционного совета два его президентских срока при предыдущей конституции не засчитываются.

Срок президентского мандата - пять лет. Действующая конституции предусматривает ограничение на два срока.

