Путин выставляет против Трампа самого Мадуро

Недавний визит в США спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, вооруженного подарочными шоколадками с путинскими цитатами, будучи неудачной попыткой Кремля удержать Белый дом в переговорной близости, продемонстрировал, что Владимиру Путину вроде бы не все равно, изменится ли отношение к нему американского лидера. Это не помешало ему устроить испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», что Трампа заметно разозлило: «Он должен положить конец войне, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты». Русские заверяют Трампа в своем почтении, но не упускают случая пнуть его в больное место. Иногда в очень больное.

В то время как Штаты недвусмысленно заявили о серьезности своих намерений относительно режима Николаса Мадуро и с августа только наращивают военные усилия, которые вот-вот, кажется, перерастут в наземные операции, Путин подписывает закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы на десять лет, в минувшую среду одобренный Советом Федерации РФ. То самое соглашение, которое Мадуро и Путин подписали в мае во время визита венесуэльского президента для участия в празднованиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Статья 14 договора гласит, что стороны «совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес», и поддерживают военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений». Венесуэльский парламент одобрил соглашение еще в сентябре, а Николас Мадуро специально подчеркнул, что подписал договор в день рождения Путина, 7 октября. Рассказывая о специальном плане противодействия американской угрозе «Независимость-200», Мадуро хвалится наличием у его вооруженных сил российских переносных противовоздушных комплексов: «Все военные мира знают силу "Иглы-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5000 ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более 5000. Кто понял, тот понял». А на официальных сайтах размещают фотографии российских самолетов Су-30, стоящих на вооружении Венесуэлы, готовых поразить противника противокорабельными ракетами. Дескать, Россия с нами!

Россия действительно существенно вложилась в Венесуэлу. Достаточно сказать, что в главных венесуэльских нефтяных проектах от 26,7% до 40% принадлежит госкомпании «Росзарубежнефть». Номенклатура военных поставок предельно широка: от многофункциональных истребителей и танков до автоматов Калашникова. Летом, кстати, «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) завершил в Венесуэле строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова. Летом же «Роскосмосом» была открыта станция ГЛОНАСС по наблюдению за спутниками. В Латинской Америке надежнее партнера у России нет. Вот и в ближайшие дни, 28-29 октября, в Каракасе пройдет бизнес-форум «Россия и Венесуэла — стратегические партнеры». Словно назло Вашингтону, увеличившему награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, «одного из крупнейших наркоторговцев в мире» и «угрозу национальной безопасности», до 50 миллионов долларов. Но вот что точно выведет из себя Дональда Трампа, так это замеченные рейсы в Венесуэлу самолетов Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Компания с января 2023 года находится под американскими санкциями за осуществление грузоперевозок в интересах ЧВК «Вагнер» и подсанкционных предприятий российского ВПК. Что они сейчас возят, неизвестно, но точно не картошку.