USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Путин выставляет против Трампа самого Мадуро

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:24 1070

Недавний визит в США спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, вооруженного подарочными шоколадками с путинскими цитатами, будучи неудачной попыткой Кремля удержать Белый дом в переговорной близости, продемонстрировал, что Владимиру Путину вроде бы не все равно, изменится ли отношение к нему американского лидера. Это не помешало ему устроить испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», что Трампа заметно разозлило: «Он должен положить конец войне, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты».

Русские заверяют Трампа в своем почтении, но не упускают случая пнуть его в больное место. Иногда в очень больное.

Недавний визит в США спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, вооруженного подарочными шоколадками с путинскими цитатами, будучи неудачной попыткой Кремля удержать Белый дом в переговорной близости, продемонстрировал, что Владимиру Путину вроде бы не все равно, изменится ли отношение к нему американского лидера

В то время как Штаты недвусмысленно заявили о серьезности своих намерений относительно режима Николаса Мадуро и с августа только наращивают военные усилия, которые вот-вот, кажется, перерастут в наземные операции, Путин подписывает закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы на десять лет, в минувшую среду одобренный Советом Федерации РФ. То самое соглашение, которое Мадуро и Путин подписали в мае во время визита венесуэльского президента для участия в празднованиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Статья 14 договора гласит, что стороны «совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес», и поддерживают военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений». Венесуэльский парламент одобрил соглашение еще в сентябре, а Николас Мадуро специально подчеркнул, что подписал договор в день рождения Путина, 7 октября.  

Рассказывая о специальном плане противодействия американской угрозе «Независимость-200», Мадуро хвалится наличием у его вооруженных сил российских переносных противовоздушных комплексов: «Все военные мира знают силу "Иглы-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5000 ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более 5000. Кто понял, тот понял». А на официальных сайтах размещают фотографии российских самолетов Су-30, стоящих на вооружении Венесуэлы, готовых поразить противника противокорабельными ракетами. Дескать, Россия с нами!

По Мадуро никто в Вашингтоне с Путиным договариваться не будет. Вряд ли даже позволят сбежать ему в Москву, как Асаду

Россия действительно существенно вложилась в Венесуэлу. Достаточно сказать, что в главных венесуэльских нефтяных проектах от 26,7% до 40% принадлежит госкомпании «Росзарубежнефть». Номенклатура военных поставок предельно широка: от многофункциональных истребителей и танков до автоматов Калашникова. Летом, кстати, «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) завершил в Венесуэле строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова. Летом же «Роскосмосом» была открыта станция ГЛОНАСС по наблюдению за спутниками.

В Латинской Америке надежнее партнера у России нет. Вот и в ближайшие дни, 28-29 октября, в Каракасе пройдет бизнес-форум «Россия и Венесуэла — стратегические партнеры». Словно назло Вашингтону, увеличившему награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, «одного из крупнейших наркоторговцев в мире» и «угрозу национальной безопасности», до 50 миллионов долларов.

Но вот что точно выведет из себя Дональда Трампа, так это замеченные рейсы в Венесуэлу самолетов Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Компания с января 2023 года находится под американскими санкциями за осуществление грузоперевозок в интересах ЧВК «Вагнер» и подсанкционных предприятий российского ВПК. Что они сейчас возят, неизвестно, но точно не картошку.

Трамп еще припомнит Путину попытку влезть в латиноамериканский огород

Интерес Белого дома к Венесуэле в определенном смысле выше, ближе и понятнее для самого Трампа, не говоря уже о главном ненавистнике латиноамериканских диктаторов Марко Рубио, чем интерес к российско-украинской войне. То, что Кремль пытается здесь перейти им дорогу, повлечет самое серьезное неудовольствие с соответствующими последствиями.

На прямой вопрос журналистов о наличии контактов между Москвой и Вашингтоном относительно ситуации вокруг Венесуэлы замглавы МИД РФ Сергею Рябкову тот ответил: «С американцами – нет». По Мадуро никто в Вашингтоне с Путиным договариваться не будет. Вряд ли даже позволят сбежать ему в Москву, как Асаду. А попытку влезть в латиноамериканский огород Кремлю обязательно припомнят.

Читайте по теме

Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
13 октября 2025, 02:40 5462
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4159
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3979
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 561
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 550
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 889
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1477
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3786
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2679
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2277
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4949
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3644
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789

ЭТО ВАЖНО

Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 561
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 550
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 889
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1477
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3786
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2679
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2277
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4949
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3644
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться