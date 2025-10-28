Россияне начали менять национальность

Десятки россиян подают иски в суд, чтобы изменить свою национальность, после начала вторжения в Украину. Таких случаев стало больше, чем обычно, пишут оппозиционные российские СМИ.

По их данным, одни идут на этот шаг для эмиграции, вторые — для льгот, третьи — для сохранения исторических корней семьи.

СМИ изучили свыше 200 решений по таким искам и обнаружили, что чаще всего судятся те, кто в документах записал себя «русским», но через несколько лет передумал. От русской национальности отказываются в пользу той, с которой можно репатриироваться, - немецкой, еврейской, болгарской, греческой, латышской, польской.

Отдельная категория — представители малочисленных коренных народов: шорцы, чукчи, эвенки, ительмены и другие. Они чаще всего просят убрать из своих документов русскую, якутскую или алтайскую национальность.

При этом всего лишь в трех случаях заявители желали сменить национальность на русскую.