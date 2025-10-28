USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Россияне начали менять национальность

01:32 1201

Десятки россиян подают иски в суд, чтобы изменить свою национальность, после начала вторжения в Украину. Таких случаев стало больше, чем обычно, пишут оппозиционные российские СМИ.

По их данным, одни идут на этот шаг для эмиграции, вторые — для льгот, третьи — для сохранения исторических корней семьи.

СМИ изучили свыше 200 решений по таким искам и обнаружили, что чаще всего судятся те, кто в документах записал себя «русским», но через несколько лет передумал. От русской национальности отказываются в пользу той, с которой можно репатриироваться, - немецкой, еврейской, болгарской, греческой, латышской, польской.

Отдельная категория — представители малочисленных коренных народов: шорцы, чукчи, эвенки, ительмены и другие. Они чаще всего просят убрать из своих документов русскую, якутскую или алтайскую национальность.

При этом всего лишь в трех случаях заявители желали сменить национальность на русскую.

Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 563
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 550
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 889
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1477
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3788
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2681
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2277
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4949
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3644
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789

ЭТО ВАЖНО

Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 563
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 550
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 889
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1477
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3788
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2681
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2277
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4949
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3644
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться