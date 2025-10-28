Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!

После нескольких месяцев переговоров Киев подписал с правительством Швеции меморандум о закупке до 150 многоцелевых истребителей Saab Gripen E/F — самолётов, созданных с прицелом на противостояние ВКС России. Сумма сделки оценивается в 10 миллиардов долларов, и она уже названа крупнейшей в истории оборонной промышленности Швеции.

Решение о закупке Gripen имеет не только военное, но и символическое значение. Украина, начавшая войну с архаичным флотом советских МиГов и Су, которые постепенно выбывали из строя под ударами российских ВКС, теперь впервые переходит на полностью западную авиационную платформу. Переданные ей ранее подержанные американские F-16 и французские Mirage 2000, несмотря на обновления, не могли конкурировать с современными российскими самолётами по дальности и возможностям. Gripen E — это уже иное поколение: истребитель оснащён американским двигателем General Electric F414-39E, многофункциональным радаром AESA Raven ES-05, системой радиоэлектронной борьбы нового уровня и имеет увеличенный боевой радиус — до 1500 километров, что на 40 процентов больше, чем у предыдущих версий.

Gripen стал для Киева оптимальным сочетанием цены, эффективности и автономности. Производство в Европе, в отличие от поставок из США, упрощает финансирование сделки со стороны Евросоюза, который готов поддержать её как элемент оборонного партнерства.

Его стоимость — от 50 до 85 миллионов долларов за единицу — заметно ниже истребителей F-16 Block 70, а эксплуатационные расходы сокращены почти вдвое: один час полёта Gripen обходится порядка 7–8 тысяч долларов против 13–15 тысяч у F-16. При этом самолёт разработан для действий в условиях перманентной угрозы авиаударов: он может взлетать с обычных шоссе, маскироваться в дорожных укрытиях и обслуживаться мобильными командами прямо в полевых условиях — сценарий, к которому украинцы уже привыкли. Помимо этого, истребитель Gripen адаптирован для применения ракет класса «воздух–воздух» Rafael Python и Derby, что придаёт самолёту универсальность и совместимость с натовским арсеналом.

Следует отметить, что Gripen создавался в самый разгар холодной войны, как самолёт для малых ВВС, вынужденных противостоять России в небе над Балтикой. Теперь он возвращается к своей исторической миссии, но уже на восточном фланге Европы.