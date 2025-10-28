USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!

наш комментарий
Андрей Маслаченко, Киев, специально для haqqin.az
02:13 553

Украина сделала крупнейшую за последние десятилетия ставку на модернизацию своих военно-воздушных сил.

После нескольких месяцев переговоров Киев подписал с правительством Швеции меморандум о закупке до 150 многоцелевых истребителей Saab Gripen E/F — самолётов, созданных с прицелом на противостояние ВКС России. Сумма сделки оценивается в 10 миллиардов долларов, и она уже названа крупнейшей в истории оборонной промышленности Швеции.

Gripen E — это уже иное поколение: истребитель оснащён американским двигателем General Electric F414-39E, многофункциональным радаром AESA Raven ES-05, системой радиоэлектронной борьбы нового уровня и имеет увеличенный боевой радиус — до 1500 километров

Решение о закупке Gripen имеет не только военное, но и символическое значение. Украина, начавшая войну с архаичным флотом советских МиГов и Су, которые постепенно выбывали из строя под ударами российских ВКС, теперь впервые переходит на полностью западную авиационную платформу. Переданные ей ранее подержанные американские F-16 и французские Mirage 2000, несмотря на обновления, не могли конкурировать с современными российскими самолётами по дальности и возможностям. Gripen E — это уже иное поколение: истребитель оснащён американским двигателем General Electric F414-39E, многофункциональным радаром AESA Raven ES-05, системой радиоэлектронной борьбы нового уровня и имеет увеличенный боевой радиус — до 1500 километров, что на 40 процентов больше, чем у предыдущих версий.

Gripen стал для Киева оптимальным сочетанием цены, эффективности и автономности. Производство в Европе, в отличие от поставок из США, упрощает финансирование сделки со стороны Евросоюза, который готов поддержать её как элемент оборонного партнерства.

Его стоимость — от 50 до 85 миллионов долларов за единицу — заметно ниже истребителей F-16 Block 70, а эксплуатационные расходы сокращены почти вдвое: один час полёта Gripen обходится порядка 7–8 тысяч долларов против 13–15 тысяч у F-16. При этом самолёт разработан для действий в условиях перманентной угрозы авиаударов: он может взлетать с обычных шоссе, маскироваться в дорожных укрытиях и обслуживаться мобильными командами прямо в полевых условиях — сценарий, к которому украинцы уже привыкли. Помимо этого, истребитель Gripen адаптирован для применения ракет класса «воздух–воздух» Rafael Python и Derby, что придаёт самолёту универсальность и совместимость с натовским арсеналом.

Следует отметить, что Gripen создавался в самый разгар холодной войны, как самолёт для малых ВВС, вынужденных противостоять России в небе над Балтикой. Теперь он возвращается к своей исторической миссии, но уже на восточном фланге Европы.

При этом самолёт разработан для действий в условиях перманентной угрозы авиаударов: он может взлетать с обычных шоссе, маскироваться в дорожных укрытиях и обслуживаться мобильными командами прямо в полевых условиях — сценарий, к которому украинцы уже привыкли

Для концерна Saab сделка с Украиной — технологический и организационный прорыв. На сегодня произведено всего около 300 Gripen разных модификаций, которые состоят на вооружении ВВС Швеции, ЮАР, Австрии, Бразилии и Филиппин. Венгрия и Чехия арендуют их у Стокгольма, а Колумбия недавно выбрала Gripen для замены устаревших израильских истребителей Kfir. Чтобы успеть поставить к 2028 году запланированные машины, компании придётся удвоить темпы производства — до 30 самолётов в год.

Нельзя также не отметить «израильский след» в шведско-украинской сделке. Дело в том, что гиганты израильского ВПК – компании Elbit Systems и Rafael Advanced Defense Systems уже давно сотрудничают с концерном Saab и поставляют для шведских Gripen интегрированные дисплеи «кабина будущего», системы оповещения о ракетной атаке и блоки наведения Lightning для высокоточного оружия.

В украинском контракте эти технологии, по всей вероятности, сохранятся, хотя вопрос их экспорта требует одобрения израильского Министерства обороны.

Вне всяких сомнений: Израиль санкционировал сделку

С учётом сложного баланса Иерусалима в отношениях с Москвой, каждое такое решение носит политически чувствительный характер. Но прецедент уже создан: ранее Израиль разрешил передать Украине американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, снятые с вооружения своих ВВС и находившиеся в стране на хранении.

Подписание меморандума состоялось вскоре после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп публично поддержал расширение сотрудничества Украины с европейскими производителями вооружений. По мнению наблюдателей, это решение вписывается в новую стратегию администрации Трампа, направленную на перераспределение оборонных контрактов между союзниками, чтобы снизить нагрузку на американский военно-промышленный комплекс и укрепить трансатлантическое взаимодействие.

По факту Швеция, недавно присоединившаяся к НАТО, закрепляет своё место в архитектуре европейской безопасности, превращаясь из нейтрального наблюдателя в одного из поставщиков передовых вооружений для объединенного фронта против России.

Читайте по теме

Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема; все еще актуально
26 июня 2025, 01:10 9115
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 9104
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 10180
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 564
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 554
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 891
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1478
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3788
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2681
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2279
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4950
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3645
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789

ЭТО ВАЖНО

Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали! наш комментарий
02:30 564
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой! наш комментарий
02:13 554
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция ВИДЕО
01:54 891
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха что там у соседей?
27 октября 2025, 23:30 1478
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
00:14 1720
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции обновлено 00:46; видео
00:46 3788
Москва под атакой украинских беспилотников
Москва под атакой украинских беспилотников
27 октября 2025, 23:38 2681
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий
27 октября 2025, 23:08 2279
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом все еще актуально
27 октября 2025, 19:47 4950
Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
27 октября 2025, 23:24 3645
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
27 октября 2025, 18:28 11789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться