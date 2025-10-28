Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!

Украина сделала крупнейшую за последние десятилетия ставку на модернизацию своих военно-воздушных сил.
После нескольких месяцев переговоров Киев подписал с правительством Швеции меморандум о закупке до 150 многоцелевых истребителей Saab Gripen E/F — самолётов, созданных с прицелом на противостояние ВКС России. Сумма сделки оценивается в 10 миллиардов долларов, и она уже названа крупнейшей в истории оборонной промышленности Швеции.
Решение о закупке Gripen имеет не только военное, но и символическое значение. Украина, начавшая войну с архаичным флотом советских МиГов и Су, которые постепенно выбывали из строя под ударами российских ВКС, теперь впервые переходит на полностью западную авиационную платформу. Переданные ей ранее подержанные американские F-16 и французские Mirage 2000, несмотря на обновления, не могли конкурировать с современными российскими самолётами по дальности и возможностям. Gripen E — это уже иное поколение: истребитель оснащён американским двигателем General Electric F414-39E, многофункциональным радаром AESA Raven ES-05, системой радиоэлектронной борьбы нового уровня и имеет увеличенный боевой радиус — до 1500 километров, что на 40 процентов больше, чем у предыдущих версий.
Gripen стал для Киева оптимальным сочетанием цены, эффективности и автономности. Производство в Европе, в отличие от поставок из США, упрощает финансирование сделки со стороны Евросоюза, который готов поддержать её как элемент оборонного партнерства.
Его стоимость — от 50 до 85 миллионов долларов за единицу — заметно ниже истребителей F-16 Block 70, а эксплуатационные расходы сокращены почти вдвое: один час полёта Gripen обходится порядка 7–8 тысяч долларов против 13–15 тысяч у F-16. При этом самолёт разработан для действий в условиях перманентной угрозы авиаударов: он может взлетать с обычных шоссе, маскироваться в дорожных укрытиях и обслуживаться мобильными командами прямо в полевых условиях — сценарий, к которому украинцы уже привыкли. Помимо этого, истребитель Gripen адаптирован для применения ракет класса «воздух–воздух» Rafael Python и Derby, что придаёт самолёту универсальность и совместимость с натовским арсеналом.
Следует отметить, что Gripen создавался в самый разгар холодной войны, как самолёт для малых ВВС, вынужденных противостоять России в небе над Балтикой. Теперь он возвращается к своей исторической миссии, но уже на восточном фланге Европы.
Для концерна Saab сделка с Украиной — технологический и организационный прорыв. На сегодня произведено всего около 300 Gripen разных модификаций, которые состоят на вооружении ВВС Швеции, ЮАР, Австрии, Бразилии и Филиппин. Венгрия и Чехия арендуют их у Стокгольма, а Колумбия недавно выбрала Gripen для замены устаревших израильских истребителей Kfir. Чтобы успеть поставить к 2028 году запланированные машины, компании придётся удвоить темпы производства — до 30 самолётов в год.
Нельзя также не отметить «израильский след» в шведско-украинской сделке. Дело в том, что гиганты израильского ВПК – компании Elbit Systems и Rafael Advanced Defense Systems уже давно сотрудничают с концерном Saab и поставляют для шведских Gripen интегрированные дисплеи «кабина будущего», системы оповещения о ракетной атаке и блоки наведения Lightning для высокоточного оружия.
В украинском контракте эти технологии, по всей вероятности, сохранятся, хотя вопрос их экспорта требует одобрения израильского Министерства обороны.
С учётом сложного баланса Иерусалима в отношениях с Москвой, каждое такое решение носит политически чувствительный характер. Но прецедент уже создан: ранее Израиль разрешил передать Украине американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, снятые с вооружения своих ВВС и находившиеся в стране на хранении.
Подписание меморандума состоялось вскоре после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где президент США Дональд Трамп публично поддержал расширение сотрудничества Украины с европейскими производителями вооружений. По мнению наблюдателей, это решение вписывается в новую стратегию администрации Трампа, направленную на перераспределение оборонных контрактов между союзниками, чтобы снизить нагрузку на американский военно-промышленный комплекс и укрепить трансатлантическое взаимодействие.
По факту Швеция, недавно присоединившаяся к НАТО, закрепляет своё место в архитектуре европейской безопасности, превращаясь из нейтрального наблюдателя в одного из поставщиков передовых вооружений для объединенного фронта против России.