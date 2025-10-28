Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!

Король Иордании Абдалла II в интервью BBC Panorama дал ясно понять: страны, которые рассматриваются в плане президента США Трампа как возможные поставщики сил для сектора Газы, вряд ли согласятся на роль «по принуждению к миру». По словам иорданского монарха, миссия вне сомнения может и должна носить миротворческий характер и сводиться к обучению и поддержке местной полиции. Но «никто не захочет бегать по улицам Газы вооружённым». Вместо ввода войск Амман и Каир готовы обучать палестинские силы безопасности, хотя и этот процесс, с точки зрения Египта и Иордании, требует времени и политической подготовки.

В свете позиции короля Абдаллы II важно уточнить, что план Трампа, состоящий из 20 пунктов, предполагает, что миротворческие силы будут помогать в наведении порядка и поддерживать работу палестинской полиции, одновременно ожидая от ХАМАСа разоружения и отказа от политического контроля в секторе Газе. Но Абдалла подчеркнул принципиальную разницу между понятиями «миротворчество» и «принуждение к миру». Король также напомнил о сложном внутреннем балансе Иордании: более половины населения королевства имеют палестинское происхождение, а потому любая прямая военная роль Аммана в Газе была бы крайне чувствительна с политической точки зрения. По словам монарха, которые цитирует издание Jordan News, Иордания «слишком политически близка» к этому вопросу, чтобы отправлять в Газу свои войска. Вместо этого страна готова вкладываться в обучение и подготовку местной полиции совместно с Египтом. В интервью Абдалла выразил сомнение в том, что ХАМАС добровольно откажется от политической роли в секторе, отметив, что Катар и Египет, имеющие тесные контакты с движением, смотрят на ситуацию более оптимистично.