Трамп наехал на Путина
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!

Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
02:30

Король Иордании Абдалла II в интервью BBC Panorama дал ясно понять: страны, которые рассматриваются в плане президента США Трампа как возможные поставщики сил для сектора Газы, вряд ли согласятся на роль «по принуждению к миру».

По словам иорданского монарха, миссия вне сомнения может и должна носить миротворческий характер и сводиться к обучению и поддержке местной полиции. Но «никто не захочет бегать по улицам Газы вооружённым». Вместо ввода войск Амман и Каир готовы обучать палестинские силы безопасности, хотя и этот процесс, с точки зрения Египта и Иордании, требует времени и политической подготовки.

«Если мы не решим эту проблему, если мы не найдём будущее для израильтян и палестинцев… мы пропали», — предупредил король

В свете позиции короля Абдаллы II важно уточнить, что план Трампа, состоящий из 20 пунктов, предполагает, что миротворческие силы будут помогать в наведении порядка и поддерживать работу палестинской полиции, одновременно ожидая от ХАМАСа разоружения и отказа от политического контроля в секторе Газе.

Но Абдалла подчеркнул принципиальную разницу между понятиями «миротворчество» и «принуждение к миру».

Король также напомнил о сложном внутреннем балансе Иордании: более половины населения королевства имеют палестинское происхождение, а потому любая прямая военная роль Аммана в Газе была бы крайне чувствительна с политической точки зрения.

По словам монарха, которые цитирует издание Jordan News, Иордания «слишком политически близка» к этому вопросу, чтобы отправлять в Газу свои войска. Вместо этого страна готова вкладываться в обучение и подготовку местной полиции совместно с Египтом.

В интервью Абдалла выразил сомнение в том, что ХАМАС добровольно откажется от политической роли в секторе, отметив, что Катар и Египет, имеющие тесные контакты с движением, смотрят на ситуацию более оптимистично.

Иордания «слишком политически близка» к этому вопросу, чтобы отправлять в Газу свои войска. Вместо этого страна готова вкладываться в обучение и подготовку местной полиции совместно с Египтом

«Если мы не решим эту проблему, если мы не найдём будущее для израильтян и палестинцев… мы пропали», — предупредил король, формулируя более широкий геополитический контекст: без реального политического решения регион рискует скатиться к новым фазам насилия.

Слова иорданского монарха отражают более широкую обеспокоенность международного сообщества риском втягивания иностранных армий в сложную внутрипалестинскую и израильско-палестинскую борьбу. Многие правительства готовы содействовать доставке гуманитарной помощи, восстановлению инфраструктуры и подготовке сил безопасности, но крайне осторожно относятся к идее развертывания контингентов с полномочиями действия «по принуждению», что, по их мнению, чревато непредсказуемыми столкновениями и политическими затратами.

Вывод, который можно сделать на основании интервью Абдаллы II, достаточно прост: международное присутствие в Газе должно быть строго ограничено мандатом миротворческой поддержки и подготовкой местных структур безопасности. Но любые планы, предусматривающие активные боевые операции или «патрулирование» улиц вооружёнными солдатами, встретят серьёзное сопротивление среди потенциальных участников конфликта.

