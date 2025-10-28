Батька взял под контроль воздушное пространство Литвы

Минск фактически взял под контроль большую часть литовского воздушного пространства. Уже четвёртые сутки запуск воздушных шаров с территории Беларуси парализует работу литовских аэропортов, в том числе, международного аэропорта Вильнюса, который расположен в 30 километрах от государственной границы Республики Беларусь. Комиссия по национальной безопасности Литвы провело экстренное заседание, посвящённое противодействию метеозондам. В качестве меры давления на белорусские власти правительство временно закрыло ряд пограничных пунктов и обратилось к союзникам по НАТО с просьбой помочь выработать механизмы перехвата и нейтрализации этих зондов. По официальной версии Вильнюса, шары с белорусской территории запускают контрабандисты сигарет.

Литовские специалисты по безопасности считают, что для решения проблемы требуется обмен разведывательной информацией с США, чтобы получать точные данные о местах запуска шаров в Беларуси, их скорости, высоте и траектории полёта. Также необходима система раннего оповещения, позволяющая фиксировать зонды еще до пересечения литовской границы. Как сообщил в беседе с haqqin.az Артур Плокшто, литовский военный эксперт и преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, метеозонды, прилетающие из Беларуси, — это диверсионная операция Минска под прикрытием контрабанды. «К шарам привязаны контейнеры с сигаретами по 20–30 кг, оснащённые GPS-локализаторами, - рассказал Плокшто. - По сигналу навигатора контрабандисты подбирают груз, когда шар опускается на землю. Население Литвы задействовано в поисках на обширной территории; уже арестованы четыре человека, которые собирались забрать контрабандный груз».