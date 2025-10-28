Батька взял под контроль воздушное пространство Литвы

Минск фактически взял под контроль большую часть литовского воздушного пространства. Уже четвёртые сутки запуск воздушных шаров с территории Беларуси парализует работу литовских аэропортов, в том числе, международного аэропорта Вильнюса, который расположен в 30 километрах от государственной границы Республики Беларусь.
Комиссия по национальной безопасности Литвы провело экстренное заседание, посвящённое противодействию метеозондам. В качестве меры давления на белорусские власти правительство временно закрыло ряд пограничных пунктов и обратилось к союзникам по НАТО с просьбой помочь выработать механизмы перехвата и нейтрализации этих зондов. По официальной версии Вильнюса, шары с белорусской территории запускают контрабандисты сигарет.
Литовские специалисты по безопасности считают, что для решения проблемы требуется обмен разведывательной информацией с США, чтобы получать точные данные о местах запуска шаров в Беларуси, их скорости, высоте и траектории полёта. Также необходима система раннего оповещения, позволяющая фиксировать зонды еще до пересечения литовской границы.
Как сообщил в беседе с haqqin.az Артур Плокшто, литовский военный эксперт и преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, метеозонды, прилетающие из Беларуси, — это диверсионная операция Минска под прикрытием контрабанды.
«К шарам привязаны контейнеры с сигаретами по 20–30 кг, оснащённые GPS-локализаторами, - рассказал Плокшто. - По сигналу навигатора контрабандисты подбирают груз, когда шар опускается на землю. Население Литвы задействовано в поисках на обширной территории; уже арестованы четыре человека, которые собирались забрать контрабандный груз».
В то же время, по мнению литовского эксперта, четко продуманная система запусков, расчёт метеоусловий и техническая реализация указывают на то, что речь идёт не просто о контрабанде, а о целенаправленной операции белорусских спецслужб, цель которой – посеять в литовском обществе панику и хаос. Пока же тысячи людей застряли в аэропортах, а национальная авиация Литвы испытывает серьёзные перебои. С белорусской стороны шары идут волнами до 60 зондов в сутки, которые поднимаются на высоту до 6–8 тысяч метров.
«Проблема в том, - объяснил эксперт, - что такие зонды невозможно достать стандартными средствами ПВО. Специализированные системы перехвата на таких высотах крайне дороги, а доступных инструментов у Литвы пока нет. Дополнительная сложность — это крайне низкие - до минус 40 °C - температуры на высоте, что требует особой электроники и конструкций для перехвата. Обсуждаются различные варианты, в том числе, использование дальнодействующих беспилотников типа «Байрактар» с доработанной электроникой, способной функционировать при низких температурах. Однако текущие дроны обычно несут только ракеты, стоимость которых в сотни раз превышает цену самих шаров, что делает подобный метод борьбы дорогостоящим и неэффективным».
Как рассказал Артур Плокшто, в связи с наплывом метеозондов Министерство экономики и инноваций Литвы выделило миллион евро одной из компаний, которая предложила технологические решения для борьбы с нарушителями воздушного пространства. Однако быстрых решений нет и, по словам эксперта, поиск рабочего и экономически обоснованного способа перехвата может занять несколько месяцев.