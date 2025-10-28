Повстанцы убивают мирное население

Яунде (Камерун). Старейший в мире глава государства 92-летний президент Камеруна Поль Бийя переизбран на восьмой президентский срок. Новый семилетний срок позволит ему править почти до 100 лет
Буэнос-Айрес (Аргентина). Ультраправая Либертарианская партия президента Хавьера Милея победила на выборах в парламент, набрав 40,8% голосов
Эль-Фашер (Судан). Повстанцы захватили Эль-Фашер, столицу Северного Дарфура и последний крупный город в Дарфуре. Наступление повстанцев сопровождается массовыми зверствами против мирного населения
Джабалия (Сектор Газа). Палестинская семья осматривает руины своего дома
Куала-Лумпур (Малайзия). Протестующие держат плакаты во время демонстрации против участия президента США Дональда Трампа в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Бангкок (Таиланд). В стране объявлен годовой траур после смерти королевы-матери Сирикит
Афины (Греция). Президентская гвардия проходит по древнему холму Акрополя