Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Повстанцы убивают мирное население

Яунде (Камерун). Старейший в мире глава государства 92-летний президент Камеруна Поль Бийя переизбран на восьмой президентский срок. Новый семилетний срок позволит ему править почти до 100 лет

Буэнос-Айрес (Аргентина). Ультраправая Либертарианская партия президента Хавьера Милея победила на выборах в парламент, набрав 40,8% голосов

Эль-Фашер (Судан). Повстанцы захватили Эль-Фашер, столицу Северного Дарфура и последний крупный город в Дарфуре. Наступление повстанцев сопровождается массовыми зверствами против мирного населения

Джабалия (Сектор Газа). Палестинская семья осматривает руины своего дома

Куала-Лумпур (Малайзия). Протестующие держат плакаты во время демонстрации против участия президента США Дональда Трампа в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Бангкок (Таиланд). В стране объявлен годовой траур после смерти королевы-матери Сирикит

Афины (Греция). Президентская гвардия проходит по древнему холму Акрополя

Батька взял под контроль воздушное пространство Литвы
Король против ввода войск. Иначе, мы пропали!
Новейшие шведские истребители для Украины. С израильской системой!
Сахалин остался без света: взорвалась электростанция
40 законов против оппозиции. Два – в защиту денег олигарха
Ядерные бомбардировщики в небе над Венесуэлой
Реакция Эрдогана на землетрясение в Турции
Москва под атакой украинских беспилотников
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
