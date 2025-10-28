Россия усилила наступление. Покровску грозит падение

Украинские войска продвинулись на Добропольском выступе, почти полностью ликвидировав его, за исключением позиций российских сил в районе села Шахово. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Одновременно отмечается продвижение российской армии в районе Покровска, где продолжаются интенсивные бои за населенные пункты на подступах к городу. По информации источников, линия фронта в этом направлении остается динамичной.

Кроме того, российские войска активны к юго-востоку от Купянска, где фиксируются позиционные столкновения.

Покровск — крупный транспортный узел и один из опорных пунктов обороны Украины в Донецкой области. Бои за населенные пункты вокруг города активизировались летом 2024 года и продолжаются с переменным успехом для обеих сторон.