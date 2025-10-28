Россия усилила наступление. Покровску грозит падение

Украинские войска продвинулись на Добропольском выступе, почти полностью ликвидировав его, за исключением позиций российских сил в районе села Шахово. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
Одновременно отмечается продвижение российской армии в районе Покровска, где продолжаются интенсивные бои за населенные пункты на подступах к городу. По информации источников, линия фронта в этом направлении остается динамичной.
Кроме того, российские войска активны к юго-востоку от Купянска, где фиксируются позиционные столкновения.
Покровск — крупный транспортный узел и один из опорных пунктов обороны Украины в Донецкой области. Бои за населенные пункты вокруг города активизировались летом 2024 года и продолжаются с переменным успехом для обеих сторон.
*** 09:55
Россия усилила свое наступление на востоке Украины, ситуация вокруг Покровска Донецкой области ухудшилась за последние недели. Об этом пишет Financial Times.
В публикации отмечается, что ситуация вокруг Покровска заметно ухудшилась за последние недели, когда небольшие группы российских подразделений начали просачиваться сквозь слабо укомплектованные украинские оборонительные сооружения и входить в город.
«Недостаток человеческих ресурсов в украинских передовых бригадах облегчил российским войскам обнаружение и использование пробелов в обороне», - говорится в публикации.
Сообщается, что украинские группы боевого наблюдения подтвердили присутствие российских подразделений к югу от железнодорожных путей, разделяющих Покровск пополам. Основные наступательные усилия России остались сосредоточенными на агломерации Покровска-Мирнограда.
В течение прошлого года российские войска медленно продвигались к северу и югу от этих двух городов, пытаясь окружить их или поставить важные логистические маршруты в зону действия своих беспилотников.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу.
Ранее «Украинская правда» писала, что в Покровске находится не менее 250 россиян, они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности, операторов БПЛА. Покровск и Мирноград рискуют оказаться в окружении.