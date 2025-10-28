Военные казармы для мигрантов

Правительство Великобритании с конца ноября начнет размещать нелегальных мигрантов в военных казармах, куда до конца следующего года могут переселить около 10 тысяч человек, пишет газета The Times со ссылкой на источники в МВД страны.

По данным издания, переселение планируется в бараки армейской базы неподалеку от города Инвернесс в Шотландии и в тренировочный лагерь в графстве Восточный Сассекс на юге Англии.

Власти рассчитывают, что это позволит снизить нагрузку на бюджет и отказаться от дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах. МВД также ищет промышленные объекты и другие временные площадки, которые обойдутся дешевле и будут «более приемлемы», чем отели. Сейчас, по информации газеты, проживание одного мигранта в гостинице обходится бюджету в 108–144 фунта стерлингов ($144–192) в сутки.

В то же время источники предупреждают, что переоборудование казарм под жилье может оказаться не менее затратным.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд в середине октября признала, что Великобритания, как и другие европейские страны, столкнулась с потерей контроля над границами из-за роста миграционного потока. По ее словам, отсутствие более жестких правил въезда может «подорвать доверие» не только к политическим лидерам, но и к государственным институтам. Кроме того, власти рассматривают возможность ужесточения правил получения постоянного вида на жительство. Планируется обязать заявителей доказывать свою «ценность для общества». Сейчас большинство мигрантов могут подать заявление на бессрочный вид на жительство после пяти лет проживания в стране, что дает право на постоянное пребывание. В мае правительство предложило увеличить этот срок до десяти лет.