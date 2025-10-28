USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

У Трампа все «идеально»

10:50 891

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) и получил идеальные результаты. Его слова передает NBC.

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, обследование было проведено в начале октября в ходе визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. При этом американский лидер отказался назвать причину прохождения МРТ, посоветовав журналистам «спросить врачей», считающих его результаты «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 3
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 740
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5273
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2166
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 803
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2798
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 407
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6020
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1344
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6375

ЭТО ВАЖНО

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 3
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 740
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5273
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2166
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 803
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2798
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 407
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6020
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1344
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться