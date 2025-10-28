Индия замерла между Америкой и Россией

USD 1.7000
После введения США антироссийских санкций нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки нефти сорта Urals из РФ и заняли выжидательную позицию. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о крупнейших нефтеперерабатывающих компаниях страны — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. По словам их топ-менеджеров, предприятия ожидают указаний от правительства и оценивают возможные варианты действий.

Как отмечает Bloomberg, еще до введения последних санкций цена на российскую нефть марки ESPO превышала аналогичные предложения более чем на $1 за баррель. По данным трейдеров, участвующих в торгах, спотовые партии этой нефти, поставляемой с Дальнего Востока России, предлагались со скидкой до 50% по сравнению с эталонным сортом ICE Brent.

После ужесточения ограничений котировки российской нефти снизились — часть китайских НПЗ была вынуждена отменить закупки, уточняет агентство.

США ввели санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур 22 октября. В американском Минфине заявили, что эти меры связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» в вопросе российско-украинской войны и призвали союзников последовать примеру Вашингтона.

Кроме того, в начале августа президент США Дональд Трамп повысил до 50% пошлины для Индии, заявив, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В середине октября он утверждал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал отказаться от закупок российской нефти.

