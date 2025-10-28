Америка дала Германии полгода

Вашингтон предложил Берлину шестимесячный срок на решение вопроса, кто является собственником активов «Роснефти» в Германии, что позволит временно вывести компанию из-под действия американских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Трампа передала немецкой стороне, что рассматривает возможность предоставления ограниченной и невозобновляемой генеральной лицензии для Rosneft Deutschland, говорится в публикации. Это позволит временно вывести компанию из-под действия американских санкций.

По данным агентства, власти ФРГ рассматривают это предложение и «дадут обратную связь в ближайшие дни». По словам одного из собеседников агентства, министр экономики Германии Катерина Райх хочет обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая состоится на этой неделе в Торонто.

22 октября Минфин США включил нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть» в новый пакет санкций в отношении России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что немецкое подразделение «Роснефти» может быть освобождено от санкций.