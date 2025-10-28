«Решающая зима» для Украины

USD 1.7000
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

«Этот зимний период имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность к обороне», — заявил политик от ХДС (Христианско-демократический союз Германии – ред.) после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет BR24.

По его словам, ранее в рамках «коалиции желающих» обсуждалось, что необходимо «мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой». При этом на Германию ложится особая ответственность. Поэтому Украина, по его словам, может в любое время рассчитывать на Германию, подчеркнул министр.

Причиной таких заявлений стали масштабные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимы, пишет СМИ. Кроме того, по итогам встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Вадефуль заявил о необходимости усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности — быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках прочного европейского партнерства», — написал он в X.

После переговоров с генеральным секретарем НАТО Йоханн Вадефуль подчеркнул в X, что Европа и НАТО сильны, когда действуют как единое целое, именно поэтому они усиливают поддержку Украины.

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 8
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 746
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5274
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2171
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 812
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2799
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 408
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6020
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1346
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6377

