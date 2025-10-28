«Решающая зима» для Украины

«Этот зимний период имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность к обороне», — заявил политик от ХДС (Христианско-демократический союз Германии – ред.) после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет BR24.

По его словам, ранее в рамках «коалиции желающих» обсуждалось, что необходимо «мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой». При этом на Германию ложится особая ответственность. Поэтому Украина, по его словам, может в любое время рассчитывать на Германию, подчеркнул министр.

Причиной таких заявлений стали масштабные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимы, пишет СМИ. Кроме того, по итогам встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Вадефуль заявил о необходимости усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности — быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках прочного европейского партнерства», — написал он в X.

После переговоров с генеральным секретарем НАТО Йоханн Вадефуль подчеркнул в X, что Европа и НАТО сильны, когда действуют как единое целое, именно поэтому они усиливают поддержку Украины.