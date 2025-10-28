Названо условие ухода Маска из Tesla

USD 1.7000
Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что им следует поддержать предоставление генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета почти на $1 трлн, иначе он может покинуть компанию. Об этом она написала в письме акционерам перед ежегодным собранием, намеченным на 6 ноября, сообщает CNBC.

«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать», – отметила Денхолм. Она назвала Маска «ключом к будущему» компании, стремящейся выйти за рамки «просто еще одной автомобильной компании», сосредоточив внимание на системе полного автопилота и роботах Optimus.

Предложение о компенсационном пакете, которое должно быть одобрено акционерами до конца дня 5 ноября, встретило сопротивление. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против из-за «астрономической» суммы. Кампанию против пакета также запустили группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей, указывая на потенциальный ущерб бренду Tesla из-за политической активности Маска.

Денхолм подчеркнула, что вопрос «меньше связан с компенсацией, а больше – с влиянием на голосование». По ее словам, Маск стремится иметь достаточное влияние, чтобы «плохие вещи не могли случиться с ИИ», имея в виду контроль над «армией роботов». Принятие полного пакета позволит Маску увеличить долю в компании примерно до 25%, чего он публично добивался в течение последнего года.

Часть акционеров выступает против компенсационного пакета, отмечая «неустанное стремление» совета директоров удержать Маска в должности. По их мнению, это замедляет достижение ключевых целей, сказывается на операционных и финансовых показателях Tesla и ограничивает контроль над деятельностью руководства в реальном времени. В ответ компания подчеркнула, что план стимулирования привязывает вознаграждение Маска к созданию акционерной стоимости на триллионы долларов. «Если Илон Маск не добьется результатов, он ничего не получит», — заявили в Tesla.

В сентябре совет директоров предложил в течение следующих десяти лет не выплачивать Маску зарплату и бонусы, предоставляя ему акции только при достижении компанией определенных целей, включая увеличение капитализации до как минимум $8,5 трлн и рост прибыли. Потенциальная стоимость компенсационного пакета оценивается примерно в $1 трлн.

