Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Имишлинский район принял участие в открытии в Имишли предприятия по переработке ячменя общества с ограниченной ответственностью (ООО) Promalt. Предприятие будет производить солод – продукт, получаемый в результате процесса подготовки ячменя, считающегося основным сырьем в производстве пива, к брожению и ферментации. На предприятии, оснащенном оборудованием, разработанным на основе современных технологий швейцарской компании Bühler GmbH, с полностью автоматизированным процессом переработки, будет производиться 11 тысяч тонн ячменя в год. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 33,2 миллиона манатов. Проект, реализуемый при партнерстве Азербайджанского фонда развития бизнеса при Министерстве экономики, ООО «Азершекер» и ООО Azersun Holding, поддержан налоговыми и таможенными льготами в рамках государственного механизма поощрения инвестиций. Предприятие, также поставляющее сырье пивоваренному заводу Carlsberg Azerbaijan, является первым на Южном Кавказе современным производственным объектом, специализирующимся на переработке ячменного пивоваренного солода. Помимо усиления агропромышленной интеграции в регионе, проект имеет большое значение с точки зрения технологической модернизации, устойчивого снабжения внутреннего рынка сырьем и локализации производства. Здесь работой будут обеспечены 47 человек.

* * * 12:36 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды общества с ограниченной ответственностью (ООО) Fırtına Su Sistemləri в Сабирабадском промышленном квартале. ООО Fırtına Su Sistemləri зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2024 году. На предприятии, проектная стоимость которого составляет около 1,2 миллиона манатов, на основе китайской технологии производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей. Планируется производить 210 тысяч единиц фильтров, 15 тысяч устройств для фильтрации воды в год. Производимые здесь устройства и запасные части не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются в Казахстан, Узбекистан и Турцию. На предприятии создано 50 рабочих мест. В ближайшем будущем количество рабочих мест планируется увеличить.

* * * 11:37 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью семеноводческого предприятия общества с ограниченной ответственностью (ООО) Azera Toxumçuluq в Сабирабадском промышленном квартале. ООО Azera Toxumçuluq зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2021 году. Здесь с применением передовых турецких технологий создано предприятие по производству стандартных и гибридных семян. В настоящее время на предприятии производится ряд видов семенной сельскохозяйственной продукции. Производственная мощность предприятия составляет 500 тонн семян клевера, 800 тонн гибридных семян кукурузы, 350 тонн гибридных семян подсолнечника, 2 тысячи тонн семян ячменя, 2 тысячи тонн семян пшеницы. В качестве сырья на предприятии используются семена, выращенные в Сабирабадском пилотном агропарке, а также семена, приобретенные у малых, средних и крупных фермерских хозяйств региона. Число постоянных рабочих мест на предприятии проектной стоимостью 2,5 миллиона манатов будет доведено до двадцати. Планируется привлечь работников из Сабирабада и близлежащих районов.

Ильхам Алиев также ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода ООО Taşobası в Сабирабадском промышленном квартале. На хлопкоперерабатывающем заводе ООО Taşobası, зарегистрированном как резидент Сабирабадского промышленного квартала в 2023 году, с использованием турецких, германских и итальянских технологий производятся хлопковолокно и технические семена хлопчатника. Проектная стоимость завода составляет 3,3 миллиона манатов, его производственная мощность - 8 тысяч тонн хлопковолокна, 10 тысяч тонн технических семян в год. Выпускаемая продукция направляется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и на экспорт. На сегодняшний день реализовано произведенной продукции на сумму 2,6 миллиона манатов, из которых на долю экспорта приходится 2,2 миллиона манатов. В качестве сырья на заводе используется хлопок, выращенный в Нефтчалинском, Сальянском, Сабирабадском и Саатлинском районах. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить сезонной работой на хлопковых полях 300 человек. Всего на заводе создано 80 рабочих мест.