Убийца экс-премьера признал вину в суде

Сорокапятилетний Тэцуя Ямагами, застреливший в 2022 году бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признал свою вину на первом заседании по делу об убийстве. Об этом сообщает агентство Киодо.

Судебный процесс по делу о гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ начался во вторник, 28 октября, в Окружном суде Нары.

Абэ занимал пост премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах, став самым долгоправящим главой правительства в истории страны. Он был убит 8 июля 2022 года в возрасте 67 лет.

Бывшего премьера застрелили во время предвыборного выступления в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия, после чего тот скончался в больнице.

По словам Ямагами, мотивом преступления стала обида на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.), что привело к финансовому краху семьи. Следствие отмечает, что Ямагами решил убить Абэ, полагая, что семья бывшего премьера могла быть связана с этой организацией.