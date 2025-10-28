Японцы получат американские ракеты раньше срока

Соединенные Штаты на этой неделе поставят Японии ракеты для истребителей F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца «Джордж Вашингтон», базирующегося на базе Йокосука в префектуре Канагава.

«Я рад сообщить, что только что одобрил первую партию ракет. Они лучшие в мире. Ни у кого нет таких, как у нас. Все хотят наши ракеты. В этом и проблема. Все их хотят», – отметил Трамп.

Американский лидер сообщил, что это первая партия ракет, предназначенных японским силам самообороны для их истребителей F-35, и они прибудут на этой неделе, раньше запланированного срока.