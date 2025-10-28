Казахстанский уран пойдет на финские АЭС

Казахстан обсуждает с Финляндией возможность поставок казахстанского урана для финских атомных электростанций. Об этом сказал глава агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, пишут казахстанские СМИ.

«Обсуждаются возможности поставок казахстанского урана покупателям - атомным станциям Финляндии... Ранее мы предлагали, они выражали серьезную заинтересованность. Этот визит - очень хорошая возможность провести практические переговоры по объемам и возможностям таких поставок», - сказал Саткалиев журналистам в рамках официального визита в Астану президента Финляндии Александра Стубба.

Саткалиев не уточнил, о каких именно объемах может идти речь, а также не назвал возможные сроки начала поставок.

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, в 2024 году добыл 23 270 тонн урана. В 2025 году Казахстан планирует произвести 25 000-26 500 тонн урана. Казахстан не имеет собственных атомных станций и не потребляет продукты ядерного цикла, но его запасы урана составляют примерно 15% мировых и уступают только австралийским.