USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Казахстанский уран пойдет на финские АЭС

11:55 495

Казахстан обсуждает с Финляндией возможность поставок казахстанского урана для финских атомных электростанций. Об этом сказал глава агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, пишут казахстанские СМИ.

«Обсуждаются возможности поставок казахстанского урана покупателям - атомным станциям Финляндии... Ранее мы предлагали, они выражали серьезную заинтересованность. Этот визит - очень хорошая возможность провести практические переговоры по объемам и возможностям таких поставок», - сказал Саткалиев журналистам в рамках официального визита в Астану президента Финляндии Александра Стубба.

Саткалиев не уточнил, о каких именно объемах может идти речь, а также не назвал возможные сроки начала поставок.

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, в 2024 году добыл 23 270 тонн урана. В 2025 году Казахстан планирует произвести 25 000-26 500 тонн урана. Казахстан не имеет собственных атомных станций и не потребляет продукты ядерного цикла, но его запасы урана составляют примерно 15% мировых и уступают только австралийским.

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 21
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 756
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5276
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2177
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 817
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2803
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 411
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6021
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1347
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378

ЭТО ВАЖНО

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 21
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 756
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5276
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2177
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 817
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2803
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 411
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6021
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1347
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться