Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Афганистан и Пакистан не договорились

Накануне в Стамбуле завершился третий день переговоров между Пакистаном и талибами Афганистана, однако соглашение так и не было достигнуто. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo со ссылкой на свои источники.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном ухудшились после того, как вечером 9 октября пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу. Сообщается, что в результате атак были ликвидированы три лидера пакистанских талибов, а также произошел взрыв на рынке в афганской провинции Пактика, в результате которого были разрушены многие торговые объекты. Министерство обороны Афганистана заявило, что ответственность за последствия этих ударов ляжет на пакистанские вооруженные силы.

В ночь на 15 октября начались боевые действия вдоль линии Дюранда, которая не признана Кабулом как граница между двумя странами. Пакистанская армия ответила на нападение на блокпосты в округе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, нанеся удары по позициям террористических группировок на афганской территории. Позднее министерство иностранных дел Пакистана сообщило о достижении договоренности с Афганистаном о временном прекращении огня.

«Источники сообщили, что кабульский режим по-прежнему не готов полностью выполнить требования Пакистана по борьбе с терроризмом. Достоверные источники сообщили, что встреча была омрачена разногласиями: Пакистан настаивал на своих предложениях, в то время как делегация афганских талибов по-прежнему была ограничена инструкциями из Кабула», – сообщает телеканал.

В ходе переговоров Исламабад заявил о своей принципиальной позиции, призвав «Талибан» прекратить поддержку хариджитов (термин, часто используемый для обозначения «Техрик-и-Талибан Пакистан»).

По данным источников, Пакистан неоднократно подчеркивал, что выполнение его условий соответствует общим интересам. Эту позицию также донесли до талибской стороны принимающие страны. Однако Кабул не дал обнадеживающего ответа, что только усугубило безвыходное положение.

