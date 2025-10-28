Эхо землетрясения в Турции

По данным властей, разрушенные здания не использовались после повреждений, полученных в результате предыдущего землетрясения. Известно как минимум о троих получивших травмы.

В результате землетрясения магнитудой 6,1 вечером 27 октября в турецком городе Сындыргы обрушились три здания и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает TRT Haber.

«Все школы и мечети обслуживают граждан. Все наши учреждения, обслуживающие нужды наших граждан, работают на местах», — отметил министр.

Ерликая добавил, что в Сындыргы есть электричество. По словам главы МВД, обрушений в 75 близлежащих деревнях зафиксировано не было. Губернатор района Сындыргы Догукан Коюнджу также заявил об отсутствии разрушений в деревнях и продолжении полевых работ.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сындыргы 27 октября в 22:48 по местному времени (23:48), очаг находился на глубине почти 6 км. Все находившиеся в разрушившихся зданиях были эвакуированы. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, толчки ощущались и в соседних провинциях. За день до этого, 26 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море, толчки также ощутили в Стамбуле.