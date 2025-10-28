USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

ЧП в испанском аэропорту

12:14 885

Девять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Аликанте — Эльче Мигеля Эрнандеса на востоке Испании из-за появившегося в небе дрона. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, инцидент произошел вечером 27 октября. В связи с появлением в воздухе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) аэропорт временно закрыли, были введены ограничения на отправку пассажирских лайнеров. При этом девять самолетов, летевших из Великобритании, перенаправили на ближайшие аэродромы.

В материале подчеркивается, что на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Однако полицейским не удалось обнаружить дрон. После завершения проверки «ушедшим» на запасные аэродромы самолетам разрешили вернуться в Аликанте, это произошло после 23:00 по местному времени (ночью 28 октября, после 02:00 по Баку).

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 27
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 763
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5276
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2181
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 825
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2804
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 412
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6021
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1347
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378

