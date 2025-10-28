Генштаб Армении против решения Пашиняна

Большинство представителей Генерального штаба вооруженных сил Армении категорически против инициативы сократить срок срочной службы с двух до полутора лет. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, опытные военные считают безосновательным аргумент властей о том, что «войн больше не будет», и поэтому они склонны думать, что к вопросам безопасности границ не следует подходить по прежним критериям.

В Генштабе убеждены, что «мир можно установить только силой», а предлагаемый проект реформы срочной службы не подкреплен расчетами, говорится в публикации.

«Однако власти остаются непреклонными: мнения специалистов игнорируются, поскольку все подчинено предвыборным интересам. Генералы же не решаются открыто возражать», — пишет издание.

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае принятия законопроекта о сокращении срока обязательной военной службы с двух до полутора лет он вступит в силу с 1 января 2026 года. Изменения в законе Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащего» предусматривают сокращение срока службы за счет роста числа военнослужащих-контрактников. Реформа, связанная с переходом к контрактной модели армии, заложена в программе правительства страны на 2021–2026 годы.