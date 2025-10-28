USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Трамп не исключил, что пойдет на третий срок

12:36 414

Президент США Дональд Трамп исключил возможность баллотироваться на пост вице-президента на выборах 2028 года, но отказался определенно заявить, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом сообщает Reuters.

22-я поправка к конституции США запрещает кому-либо избираться на пост президента США в третий раз.

Но появилось предположение, что одним из способов обойти запрет было бы выдвижение Трампом своей кандидатуры на пост вице-президента, в то время как другой кандидат баллотировался на пост президента и ушел в отставку, что позволило бы Трампу снова занять пост президента.

«Мне будет разрешено это сделать», — заявил Трамп в понедельник, общаясь с журналистами на борту Air Force One. Но тут же добавил: «Я бы этого не делал. Мне кажется, это слишком мило. Да, я бы это исключил, потому что это слишком мило. Думаю, людям это не понравится. Это слишком мило. Это не… это было бы неправильно».

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 36
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 768
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5277
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2184
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 830
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2808
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 415
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6022
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1348
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378

ЭТО ВАЖНО

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 36
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 768
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5277
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2184
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 830
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2808
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 415
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6022
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1348
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться