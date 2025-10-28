Трамп не исключил, что пойдет на третий срок

Президент США Дональд Трамп исключил возможность баллотироваться на пост вице-президента на выборах 2028 года, но отказался определенно заявить, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом сообщает Reuters.

22-я поправка к конституции США запрещает кому-либо избираться на пост президента США в третий раз.

Но появилось предположение, что одним из способов обойти запрет было бы выдвижение Трампом своей кандидатуры на пост вице-президента, в то время как другой кандидат баллотировался на пост президента и ушел в отставку, что позволило бы Трампу снова занять пост президента.

«Мне будет разрешено это сделать», — заявил Трамп в понедельник, общаясь с журналистами на борту Air Force One. Но тут же добавил: «Я бы этого не делал. Мне кажется, это слишком мило. Да, я бы это исключил, потому что это слишком мило. Думаю, людям это не понравится. Это слишком мило. Это не… это было бы неправильно».