Трамп наехал на Путина

Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане

12:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что «за восемь месяцев его администрации удалось прекратить восемь международных конфликтов без применения силы». Об этом он сообщил, выступая перед американскими военнослужащими на авианосце USS George Washington, базирующемся на военно-морской базе Йокосука в префектуре Канагава, Япония.

По словам Трампа, конфликты, урегулирование которых он приписывает своей политике, включают противостояния между Косово и Сербией, Конго и Руанде, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также боевые действия в секторе Газа.

«За восемь месяцев я положил конец восьми войнам. Ни один из известных нам президентов не заканчивал войны — многие их начинали», — сказал Трамп. Он также упомянул о подписании соглашения между Камбоджей и Таиландом в Малайзии.

Американский лидер подчеркнул, что «тарифы и торговля» стали основными инструментами давления, позволившими избежать применения военной силы. «Мы спасли миллионы жизней, удалось действовать в основном словом», — заявил он.

В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты «благословлены» самыми сильными и самыми мощными вооруженными силами в мировой истории: «Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они [ВС США] станут еще сильнее и мощнее, чем раньше».

Отдельно хозяин Белого дома отметил ВМС США, утверждая, что никто не осмелится угрожать американскому флоту, поскольку, по его словам, ни у кого нет кораблей и вооружений, подобных тем, что имеются у США.

ЭТО ВАЖНО

