USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

В Госслужбе обсудили осенний призыв

ФОТО
12:44 331

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии по вопросу хода октябрьского призыва на срочную действительную военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании, которое вел начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов, был обсужден ход исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики «О призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Было подчеркнуто, что для успешного проведения призыва в октябре 2025 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной военной службы проводится необходимая работа.

Центральная призывная комиссия, созданная соответствующим постановлением Кабинета министров, руководит деятельностью районных (городских) призывных комиссий и осуществляет контроль за их деятельностью в связи с призывом граждан на срочную военную службу.

Отметим, что в Центральной призывной комиссии представлены 16 государственных структур.

В завершение заседания по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 37
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 768
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5277
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2187
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 833
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2809
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 415
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6022
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1348
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378

ЭТО ВАЖНО

Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
Скандал в турецком футболе: Большинство арбитров участвуют в ставках
13:12 37
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция
12:42 768
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию
Алиев открывает Армению. А Пашинян хочет пробить путь в Турцию наш комментарий, все еще актуально
27 октября 2025, 23:08 5277
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли
Ильхам Алиев в Сабирабаде и Имишли фото; обновлено 12:54
12:54 2187
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
Трамп в Японии вспомнил об Азербайджане
12:49 833
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
09:55 2809
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
Трамп не исключил, что пойдет на третий срок
12:36 415
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема
01:24 6022
«Новый золотой век» Америки и Японии
«Новый золотой век» Америки и Японии видео; новость дополнена
10:20 1348
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
09:45 706
Повстанцы убивают мирное население
Повстанцы убивают мирное население объектив haqqin.az
03:35 6378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться