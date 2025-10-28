Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»

В военную кампанию США против Венесуэлы вмешался фактор, который может осложнить действия развернутой на Карибах американской военно-морской армады. Это жесточайший, наивысшей 5-й категории, тропический ураган «Мелисса». Ожидается, что его «высадка» состоится во вторник на Ямайке с ветром силой до 175 миль (280 километров) в час и 4-х метровыми волнами. И это будет самый сильный шторм для этого карибского островного государства за 174 года, когда начались исследования.
«Во всем регионе нет инфраструктуры, чтобы противостоять такой силы урагану», - признается премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. «В этой стране никто не испытывал ничего подобного», - вторит ему глава гуманитарной организации Mercy Corps Колин Бугл. - Жители страны в ужасе перед неизбежными потерями жизней и своих домов».
Но на Ямайке «Мелисса» не остановится и пойдет дальше на север, угрожая Багамским островам и Кубе, включая американскую базу в Гуантанамо. В восточных провинциях Кубы принято решение эвакуировать 600 тысяч человек, и это тоже беспрецедентная операция в истории страны.
Американское военное командование сообщает, что оно продолжает полеты своих боевых самолетов, включая бомбардировщики B-1-B у берегов Венесуэлы. Однако есть и еще одно обстоятельство, которое придется учитывать Пентагону. В течение нескольких десятилетий американские военнослужащие оказывали огромную помощь жителям Карибских островов, которые подверглись нашествию свирепой стихии. Им доставлялись вода, продовольствие, генераторы - все, что требовалось для выживания.
Что будет сейчас? Администрация Трампа резко обрубила ассигнования США, которые шли по линии помощи зарубежным странам. Впрочем, американский президент не проявлял большого сострадания к жертвам ураганов и раньше. Во время своей первой каденции, в 2017 году, его подвергли в США критике за недостаточные усилия по поддержке населения Пуэрто-Рико, по которому ударил ураган «Мария». Независимые инспекторы позднее сообщили, что администрация создала различные бюрократические препоны, чтобы не допустить выделения миллиардов долларов для преодоления последствий урагана.
Однако теперь ситуация вокруг Венесуэлы оказалась в фокусе внимания всего мирового сообщества. И если США просто проигнорируют бедственное положение жителей Карибских островов, это наглядно высветит приоритеты американской политики.
«У военных есть возможности одновременно осуществлять свою миссию по борьбе с наркотиками и помочь Ямайке и другим островным государствам, - считает Брайан Кларк, отставной офицер ВМФ, который сейчас преподает в Hudson Institute. - И если власти предпочтут фокусироваться лишь на операции против Венесуэлы, это выявит то, как администрация отстаивает свои интересы обороны».
У развернутой на Карибах группировки есть два судна амфибии Iwo Jima, наилучшим образом приспособленные для оказания помощи жертвам стихии. На их борту находятся вертолеты CH-53 и MV-22 Osprey, которые могут доставить экипажи на землю, несмотря на ураганный ветер. Морские пехотинцы активно помогали населению островов во время урагана «Ирма» в 2017 году, во время урагана «Дориан», который стеганул по Багамам, они устраняли последствия землетрясения на Гаити в 2021 году. «Корпус морских пехотинцев готов выполнять миссии любой сложности в самые короткие сроки, он отлично экипирован и подготовлен», - говорит подполковник Джошуа Бенсон, представитель этого рода войск.
Остается выяснить, есть ли у Дональда Трампа политическая воля, чтобы в разгар военных приготовлений против венесуэльских наркокартелей отправить бравую морскую пехоту на фронт борьбы с ураганом столетия.