Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»

В военную кампанию США против Венесуэлы вмешался фактор, который может осложнить действия развернутой на Карибах американской военно-морской армады. Это жесточайший, наивысшей 5-й категории, тропический ураган «Мелисса». Ожидается, что его «высадка» состоится во вторник на Ямайке с ветром силой до 175 миль (280 километров) в час и 4-х метровыми волнами. И это будет самый сильный шторм для этого карибского островного государства за 174 года, когда начались исследования. «Во всем регионе нет инфраструктуры, чтобы противостоять такой силы урагану», - признается премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. «В этой стране никто не испытывал ничего подобного», - вторит ему глава гуманитарной организации Mercy Corps Колин Бугл. - Жители страны в ужасе перед неизбежными потерями жизней и своих домов». Но на Ямайке «Мелисса» не остановится и пойдет дальше на север, угрожая Багамским островам и Кубе, включая американскую базу в Гуантанамо. В восточных провинциях Кубы принято решение эвакуировать 600 тысяч человек, и это тоже беспрецедентная операция в истории страны.

Американское военное командование сообщает, что оно продолжает полеты своих боевых самолетов, включая бомбардировщики B-1-B у берегов Венесуэлы. Однако есть и еще одно обстоятельство, которое придется учитывать Пентагону. В течение нескольких десятилетий американские военнослужащие оказывали огромную помощь жителям Карибских островов, которые подверглись нашествию свирепой стихии. Им доставлялись вода, продовольствие, генераторы - все, что требовалось для выживания. Что будет сейчас? Администрация Трампа резко обрубила ассигнования США, которые шли по линии помощи зарубежным странам. Впрочем, американский президент не проявлял большого сострадания к жертвам ураганов и раньше. Во время своей первой каденции, в 2017 году, его подвергли в США критике за недостаточные усилия по поддержке населения Пуэрто-Рико, по которому ударил ураган «Мария». Независимые инспекторы позднее сообщили, что администрация создала различные бюрократические препоны, чтобы не допустить выделения миллиардов долларов для преодоления последствий урагана. Однако теперь ситуация вокруг Венесуэлы оказалась в фокусе внимания всего мирового сообщества. И если США просто проигнорируют бедственное положение жителей Карибских островов, это наглядно высветит приоритеты американской политики.