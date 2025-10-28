Ядерная война по инструкции

Когда и, если все лидеры «Большой двадцатки» без исключения соберутся на очередной саммит, им бы надо устроить кинопоказ – нового фильма Кэтрин Бигелоу «Дом динамита». Она, автор таких картин, как «Повелитель бури» (первый «Оскар», полученный женщиной в номинации «Лучшая режиссура»), «Чудесный год», «Цель номер один», «Тройная граница», работает в жанре триллера, фильмов ужасов и фэнтези, но на сей раз сняла фильм-предупреждение. Кадров катастроф там нет – сплошь мирные пейзажи богатой и самодовольной Америки, да стандартные офисы.

Катастрофа происходит на лицах. Вот еще вчера ее не было, а сегодня – она уже на пороге. Да что там вчера! Час назад не было. Были проблемы с ребенком, который не давал спать ночью родителям с температурой 39. Очередное пиар-представление уверенно себя чувствующего и вошедшего во вкус власти президента, тусующегося с молодыми баскетболистками вспоминающего, как попасть в кольцо с трехметрового. Рутинные будни военной базы на Аляске – скучно, на мониторах одно и то же – и самоуверенное чувство, что «мы контролируем весь мир». Ничего не происходит, выволочку получить можно разве что за рассыпанные чипсы на рабочем месте. Да и вообще весь фильм, снятый по сценарию Ноа Оппенгейма, несмотря именно на «будничность», монотонность повествования и не вполне однозначную концовку (не будем спойлить) захватывает и не заставляет отпускать с самого начала и до конца. Разве что любящих прямолинейность зрителей стриминговых сервисов, привыкших к сюжетам простым, как палка, он оставит не вполне удовлетворенными. А вот многих остальных может постепенно охватить ужас, особенно когда впечатления осядут. Потому что вот именно так – в «рабочем порядке», под кофе и чипсы, может быть, за 20 минут - буквально из ничего – может быть принято решение о начале тотальной ядерной войны. Потому что есть уже разработанные стандартные процедуры и варианты (от точечного до уничтожающе-сокрушительного) – вот папка черного цвета. Господин президент, вам надо отдать приказ. Всего лишь. Но это вам не в кольцо с трех метров попасть. Потому что есть тотальное недоверие всех ко всем. К северным корейцам, китайцам, русским – и все это взаимно. Горячая линия вроде есть и можно дозвониться – но на том конце не верят на слово. А время идет. Подлетное - минут 20. И все.

Потому что каждая сторона хочет показать, что именно она - с самыми железными яйцами: если не ответим («дадим заднюю»), то нас перестанут бояться/уважать. А если ответим, то превратимся в ядерный пепел. Но и другие тоже. Это только мирному обывателю кажется, что выбор между самоубийством и сдачей – очевиден. Политикам так не кажется. «Дом динамита» ведет повествование об этих 20 минутах, в течение которых принимается – буднично, повторим, все по регламентам, хотя паника на лицах нарастает – решение о ядерном ударе. И проблемы температуры ребенка превращаются в проблему выйти на связь с мужем, чтобы сел в машину и ехал как можно дальше на запад, избегая крупных мегаполисов. Мать знает (исходит из этого во всяком случае), что никогда его больше не увидит и температуру не померяет. А дочь министра обороны - как раз в том самом Чикаго, на который летит ракета. А он с ней не успел толком поговорить-объясниться, потому что «все сложно». Можно только позвонить и сказать: «Люблю тебя!». А еще попутно выясняется, что не все коллеги в списках на эвакуацию. Кому-то надо остаться и сдать личные данные – на случай, если и когда откопают. Почти все действие разворачивается в тесных оперативных комнатах и центрах экстренных операций. Показателем мастерства Бигелоу является то, что фильм, состоящий почти исключительно из разговоров людей, оказался столь захватывающим. Режиссер уделяет огромное внимание языку тела. Чем ближе ракета к цели на территории США, тем более «защитную» позицию занимают все главные герои. Скрещивают руки на груди. Крутят обручальные кольца. Хмурятся и кривят лица. Всем постепенно становится все страшнее от осознания неизбежности. Как ни странно, но проскальзывает даже черный юмор, - просто потому, что ситуация настолько экстремальна и абсурдна. «Это безумие!» — кричит кто-то в конце фильма. «Нет, это реальность!» — успевает он услышать ответ.