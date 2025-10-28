Суровые приговоры Алмамедову и Мехралиеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу предпринимателя Мехмана Алмамедова, обвиняемого в хищении более миллиона манатов, перечисленных с государственных предприятий бездействующим компаниям в целях закупок, и его соучастника Илахима Мехралиева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор. Согласно вердикту суда, Мехман Алмамедов приговорен к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на 3 года, Илахим Мехралиев — к 14 годам лишения свободы.

Обвиняемые были оправданы по статье 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере) УК Азербайджана. Также им не было назначено наказание в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности по статье 313 (должностной подлог) УК.

Согласно обвинительному заключению, Мехман Алмамедов и Илахим Мехралиев растратили средства, выделенные из госбюджета по тендерам, на личные нужды. В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Илахим Мехралиев, Мехман Алмамедов и другие лица, личности которых устанавливаются, вступив в преступный сговор, незаконно присвоили более 1 миллиона манатов средств, перечисленных госпредприятиями бездействующим компаниям, руководимыми ими в 2017-2019 гг. в целях закупок, путем заключения формальных сделок для создания видимости законности, тем самым легализовав полученные преступным путем средства.

И.Мехралиеву и М.Алмамедову были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершенное в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация преступных доходов, совершенная организованной группой, в крупном размере) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство финансов Азербайджана.

Отметим, что уроженец Марнеульского района Грузии М.Алмамедов зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Департаменте местных доходов города Баку и являлся фактическим руководителем следующих компаний: ООО Caspi LTD, ООО OCEAN-2017, ООО Tersavuu, ООО Hentomm, ООО Uğur Servis-H, ООО Simus Trade, ООО Klassik Trade Group, ООО Artech; зарегистрированных в 12-м территориальном Главном налоговом управлении ООО Firat Ticarət, ООО Malibu Finans; зарегистрированных в 6-м территориальном Главном налоговом управлении ООО Volta-M, ООО Koressa, ООО Qrand Reklam, ООО Kvazi S; зарегистрированных во 2-м территориальном Главном налоговом управлении ООО Grand Star и ООО Proqress-SV.