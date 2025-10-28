Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...

Как уже сообщалось, российская компания «Лукойл» официально объявила о намерении продать все свои зарубежные активы после введения против нее новых санкций США и Великобританией. «В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних структур некоторыми государствами компания объявляет о намерении продать свои зарубежные активы», — говорится в заявлении «Лукойла», опубликованном в понедельник. «Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей уже началось», — подчеркнуто в сообщении. Российский нефтяной гигант владеет широким спектром активов за пределами страны, включая нефтегазовые месторождения, нефтеперерабатывающие заводы, сеть из более чем пяти тысяч автозаправочных станций и транспортные терминалы.

По данным Financial Times, активы компании расположены в Азербайджане, Египте, Казахстане, Ираке, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах и странах Европы. Издание отмечает, что европейские активы «Лукойла» приносят около пяти процентов прибыли компании. Следует напомнить, что в Азербайджане «Лукойл» владеет второй по величине сетью автозаправочных станций, а также десятипроцентной долей в международном консорциуме по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и пакетом акций в 19,99 процента в консорциуме по разработке газового месторождения «Шахдениз». Компания также имеет ряд других активов в стране. Вместе с тем введенные Соединенными Штатами санкции могут фактически парализовать зарубежный бизнес «Лукойл». Чтобы минимизировать ущерб, компания готовится продать все свои иностранные активы, так как американские ограничения делают невозможными любые финансовые операции в долларах для «Лукойла» в любой точке мира. Теперь ни один банк не сможет предоставлять компании кредиты в долларах, а сама компания не сможет проводить расчеты, получать оплату или переводить средства в этой валюте. Подобные операции автоматически подпадают под действие американских санкций.

При этом, согласно пакету санкций, введенному правительством Великобритании 15 октября, ряд международных проектов с участием «Лукойла», включая Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), TengizChevroil, «Шахдениз», Южнокавказский газопровод и другие азербайджанские проекты, выведены из-под санкций до 14 октября 2027 года. Однако пакет санкций, введенный США, подобных исключений не содержит. Это дает основания полагать, что компании, вероятно, придется продать и свои активы в Азербайджане. Несколько лет назад, в 2021 году, «Лукойл» пытался значительно увеличить свою долю в консорциуме «Шахдениз», но столкнулся с сопротивлением со стороны оператора проекта — компании BP, а также SOCAR. В том же году «Лукойл» достиг соглашения о покупке у малазийской компании Petronas пакета акций в 15,5 процента за 2 миллиарда 225 миллионов долларов. В случае успешного завершения сделки доля «Лукойла» в консорциуме выросла бы до 25,5 процента, тогда как доля BP, управляющей проектом, составляла 28,8 процента. Таким образом, «Лукойл» стремился увеличить свою долю, чтобы со временем претендовать на роль оператора консорциума. Однако BP решила укрепить свои позиции и выкупила у Petronas 1,16 процента акций за 168 миллионов долларов, увеличив свою долю почти до 30 процентов. При этом SOCAR также не поддержала планы «Лукойла» по наращиванию участия. В результате российская компания ограничилась покупкой 9,99 процента акций у Petronas за 1 миллиард 450 миллионов долларов. По прогнозам, принадлежащий «Лукойлу» пакет акций в 19,99 процента в консорциуме «Шахдениз» должен был принести компании около 6 миллиардов долларов к 2030 году. Однако теперь ей, вероятно, придется расстаться и с этим прибыльным активом. Потенциальными покупателями долей «Лукойла» в консорциумах «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» могут стать SOCAR и BP.