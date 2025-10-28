Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора

В Ясамальском районе Баку снесут здание, построенное во второй половине XIX века и когда-то служившее резиденцией губернского управления. Территория уже огорожена, часть квартир освобождена, в покинутых помещениях сняты окна и двери. После полного выселения жильцов строение будет окончательно снесено.

Независимые архитекторы в течение последних месяцев пытались предотвратить демонтаж, обращаясь в Министерство культуры и другие структуры, однако их запросы остались без положительного решения. После переноса губернского центра из Шемахи в Баку это было одно из первых административных зданий, возведенных в городе. Первоначально оно было одноэтажным (1860 год), а в 1897-м получило современный облик — по проекту известного польского архитектора Э.Скибиньского к нему добавили второй этаж. В начале XX века здесь также размещался Попечительный комитет губернской тюрьмы, о чем упоминают источники 1913 года.