Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора

В Ясамальском районе Баку снесут здание, построенное во второй половине XIX века и когда-то служившее резиденцией губернского управления. Территория уже огорожена, часть квартир освобождена, в покинутых помещениях сняты окна и двери. После полного выселения жильцов строение будет окончательно снесено.
Независимые архитекторы в течение последних месяцев пытались предотвратить демонтаж, обращаясь в Министерство культуры и другие структуры, однако их запросы остались без положительного решения.
После переноса губернского центра из Шемахи в Баку это было одно из первых административных зданий, возведенных в городе. Первоначально оно было одноэтажным (1860 год), а в 1897-м получило современный облик — по проекту известного польского архитектора Э.Скибиньского к нему добавили второй этаж. В начале XX века здесь также размещался Попечительный комитет губернской тюрьмы, о чем упоминают источники 1913 года.
По мнению архитекторов, здание представляет не только архитектурную, но и важную историко-социальную ценность. Архитектор Абдул Гусейнов отметил, что, как и многие старинные строения в этом районе, объект, по-видимому, будет признан не представляющим исторической и архитектурной ценности и снесен.
Министерство культуры отклонило обращение о признании дома памятником истории. В ответе Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия говорится, что здание по адресу: улица Низами, 31 утратило первоначальные архитектурные особенности и не обладает историческим значением, поэтому постановка его на государственную охрану признана нецелесообразной.
В ведомстве также сообщили haqqin.az, что ранее это строение не значилось в реестре охраняемых памятников.