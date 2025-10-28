В Миннауки и образования обсудили тему «Прием студентов в вузы: анализ и прогнозирование»

Состоялись дискуссии на тему «Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование» с участием представителей министерства и подведомственных учреждений, руководителей высших учебных заведений и других уполномоченных лиц, организованные отделом науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Целью традиционно проводимого мероприятия стала подготовка планов приема студентов на следующий учебный год по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, анализ текущей ситуации в сфере приема, а также определение основных приоритетов дальнейшей деятельности в этом направлении.

Открывая мероприятие, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли отметил, что организация дискуссий в таком формате осуществляется уже второй год и служит научным основам, аналитическому обзору и целенаправленному процессу принятия решений при формировании планов приема.

По его словам, глубокий анализ проблем и тенденций, выявленных в ходе подготовки планов приема, создает условия для выстраивания долгосрочной стратегии развития системы высшего образования в правильном направлении.

Руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования министерства Турхан Сулейман, в свою очередь, обратил внимание на то, что аналитическая работа по приему студентов играет важную роль в оценке актуальности образовательных программ и изучении потребностей рынка труда. Он отметил, что проводимая в этом направлении работа позволит в ближайшие годы более гибко и целенаправленно формировать содержание образования.

В ходе обсуждений был представлен развернутый статистический анализ результатов приема в высшие учебные заведения.

Отмечено, что результаты этого анализа учитываются в качестве одного из основных показателей при прогнозировании и планировании на следующий учебный год.

В результате проведенного в 2024 году анализа из классификатора были исключены специальности, утратившие актуальность, переопределены группы, к которым относятся некоторые специальности, а также в классификатор были добавлены новые специальности в соответствии с требованиями рынка труда. Эти изменения позволяют более гибко и целенаправленно реализовывать политику приема на последующие годы.

Представители высших учебных заведений также активно участвовали в обсуждениях, делясь своими предложениями и наблюдениями, а также обмениваясь мнениями о направлениях, которые следует учесть в будущих планах приема.