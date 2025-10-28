Amazon накрыла волна крупнейших сокращений

USD 1.7000
Американская компания Amazon планирует сократить до 30 тыс. сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейшая серия сокращений в Amazon с 2022 года, когда компания уволила 27 тыс. сотрудников, может начаться уже на этой неделе, сообщает агентство. По данным источников, изменения затронут ключевые подразделения, включая кадровый отдел, операционный блок, отдел разработки устройств и сервисов, а также подразделение Amazon Web Services.

«Этот шаг показывает, что Amazon, вероятно, добился достаточного роста производительности за счет искусственного интеллекта в корпоративных командах, чтобы поддержать существенное сокращение штата», – отметил аналитик eMarketer Скай Канавес.

Ранее генеральный директор Amazon Энди Джесси заявлял о необходимости более широкого применения ИИ для снижения бюрократии. Reuters уточняет, что окончательные масштабы увольнений могут быть пересмотрены в зависимости от финансовых приоритетов компании.

Ранее The New York Times сообщала, что Amazon планирует автоматизировать до 75% рабочих операций и до 2033 года заменить роботами более 600 тыс. рабочих мест, которые в противном случае потребовали бы найма людей.

