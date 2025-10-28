Ильхам Алиев в Джебраиле

Хоровлу было оккупировано Арменией в 1993 году. 4 октября 2020 года азербайджанская армия освободила село от оккупации. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этого села в мае 2023 года. В октябре прошлого года глава государства и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства частных домов и социальных объектов в Хоровлу.

Согласно сообщению, специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о работе, проделанной в селе Хоровлу.

В селе общей площадью 248 гектаров построено 334 частных дома. Дома двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные, они оснащены водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. На домах изображены орнаменты карабахских ковров. Дороги внутри села заасфальтированы.

В селе также есть школа на 624 ученических места, детский сад-ясли на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные объекты общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр.

После ознакомления с условиями, созданными в селе Хоровлу, глава государства встретился с переселившимися в село жителями, вручил им ключи от квартир.