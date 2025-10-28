USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Ильхам Алиев в Джебраиле

фото
14:59 1422

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района, информирует официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о работе, проделанной в селе Хоровлу.

Хоровлу было оккупировано Арменией в 1993 году. 4 октября 2020 года азербайджанская армия освободила село от оккупации. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этого села в мае 2023 года. В октябре прошлого года глава государства и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства частных домов и социальных объектов в Хоровлу.

В селе общей площадью 248 гектаров построено 334 частных дома. Дома двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные, они оснащены водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. На домах изображены орнаменты карабахских ковров. Дороги внутри села заасфальтированы.

В селе также есть школа на 624 ученических места, детский сад-ясли на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные объекты общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр.

После ознакомления с условиями, созданными в селе Хоровлу, глава государства встретился с переселившимися в село жителями, вручил им ключи от квартир.

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 694
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 776
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2545
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 4548
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 1837
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
14:59 1423
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
01:24 6514
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
14:35 2426
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2200
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
14:05 3146
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
13:04 2169

