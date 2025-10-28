Миннауки и образования провело тренинг для представителей СМИ

24-25 октября 2025 года Министерством науки и образования организован двухдневный тренинг для представителей СМИ на тему «Медиапрезентация инноваций в сфере науки и образования». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Целью тренинга было повышение квалификации работников СМИ по правильному представлению реформ, инноваций и стратегических направлений, реализуемых в сферах науки и образования, а также содействие развитию образовательной журналистики.

В рамках программы для представителей СМИ были организованы четыре панельные сессии.

В первой панели руководитель отдела стратегического планирования и анализа Министерства науки и образования Лейла Халилова-Рзазаде выступила с докладом о целях и достижениях науки и образования в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы».

На второй панели советник министра науки и образования, исполняющий обязанности директора Института образования Эльнур Алиев и заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу представили информацию об инновациях в сфере дошкольного и общего образования, международных оценках и мониторинге.

В третьей панели тренинга ректор Телерадио Академии, действующей при ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Алмаз Махмуд выступила с презентацией на тему «Наука и образование в медиа: образовательная журналистика».

Во второй день тренинга была организована панельная сессия на тему «Цели в сфере науки и высшего образования».

На сессии руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман представил информацию о проводимой в этом направлении работе и приоритетах.

После панельных дискуссий с участием министра науки и образования Эмина Амруллаева обсуждалась важность сотрудничества со СМИ, а также идеи и предложения по укреплению механизмов открытого и прозрачного общения с общественностью.

Программа обучения завершилась вручением сертификатов участникам.