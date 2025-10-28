Премьер Британии увидел турецкий истребитель

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита в Турцию посетил авиакосмическую компанию Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), где ему представили турецкий истребитель KAAN, созданный отечественными специалистами. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Стармера сопровождал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. В составе британской делегации также находились министр обороны Великобритании Джон Хили, начальник штаба Королевских ВВС, главный маршал авиации сэр Харв Смайт, командующий ВВС Турции генерал Зия Джемаль Кадыоглу.

Во время визита премьер-министр Великобритании также осмотрел истребитель Eurofighter Typhoon, доставленный в Турцию в рамках соглашения между двумя странами. Ранее Лондон и Анкара подписали контракт на продажу 20 самолетов Eurofighter на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Помимо посещения предприятия TUSAŞ, Стармер побывал в Аныткабире — мавзолее основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, где оставил запись в Книге почетных гостей.

Посещение британским премьером объектов турецкой авиапромышленности рассматривается как шаг к укреплению оборонного партнерства между двумя странами и подтверждение интереса Великобритании к совместным проектам в области военных технологий.