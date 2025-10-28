USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Индийцы закрыли российский вентиль

15:16 1085

Индийские нефтеперерабатывающие компании после введения новых санкций США не размещали новые заказы на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Индийские нефтеперерабатывающие компании ожидают разъяснений от властей и поставщиков после введения новых санкций США, отметили собеседники агентства. Под блокирующие меры администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попали «Роснефть» и «Лукойл» – крупнейшие российские нефтяные компании, на долю которых приходится каждый второй баррель добычи и экспорта.

«Мы отменили часть ранее заказанных партий у трейдеров, связанных с подсанкционными компаниями», – рассказал один из источников Reuters в нефтяном секторе Индии. По словам другого, банки просто «не будут проводить платежи», если участником сделки окажется подсанкционная компания.

Чтобы компенсировать отсутствие российских баррелей, Государственная Indian Oil объявила тендер на закупку нефти, а Reliance Industries увеличила спотовые закупки, добавили собеседники агентства.

Использование посредников в виде компаний-прокладок, которые могли бы закупать нефть у «Роснефти» и «Лукойла» и перепродавать ее конечным клиентам, властями не рассматривается. Индийские компании не будут покупать российскую нефть через трейдеров, сообщил источник Reuters в правительстве Индии. Трудно прогнозировать, когда новые заказы на российскую нефть будут размещены, добавил он.

У Пашиняна резко ответили России
16:04 708
У Варданяна новый адвокат
16:05 782
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2556
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
15:02 4550
Кто на свете всех Милее?
13:43 1843
Ильхам Алиев в Джебраиле
14:59 1426
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
01:24 6514
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
14:35 2436
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2204
Громкие заявления Зеленского
14:05 3148
Ядерная война по инструкции
13:04 2172

