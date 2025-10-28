Индийцы закрыли российский вентиль

Индийские нефтеперерабатывающие компании ожидают разъяснений от властей и поставщиков после введения новых санкций США, отметили собеседники агентства. Под блокирующие меры администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попали «Роснефть» и «Лукойл» – крупнейшие российские нефтяные компании, на долю которых приходится каждый второй баррель добычи и экспорта.

Индийские нефтеперерабатывающие компании после введения новых санкций США не размещали новые заказы на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Мы отменили часть ранее заказанных партий у трейдеров, связанных с подсанкционными компаниями», – рассказал один из источников Reuters в нефтяном секторе Индии. По словам другого, банки просто «не будут проводить платежи», если участником сделки окажется подсанкционная компания.

Чтобы компенсировать отсутствие российских баррелей, Государственная Indian Oil объявила тендер на закупку нефти, а Reliance Industries увеличила спотовые закупки, добавили собеседники агентства.

Использование посредников в виде компаний-прокладок, которые могли бы закупать нефть у «Роснефти» и «Лукойла» и перепродавать ее конечным клиентам, властями не рассматривается. Индийские компании не будут покупать российскую нефть через трейдеров, сообщил источник Reuters в правительстве Индии. Трудно прогнозировать, когда новые заказы на российскую нефть будут размещены, добавил он.