«Грузинская мечта» убирает конкурентов

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» подала иск в Конституционный суд с требованием запретить деятельность ряда оппозиционных объединений. 

Под действие иска попадают следующие партии:

«Единство – ЕНД»

«Коалиция за перемены: Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»

«Сильная Грузия – Лело, для народа, за свободу!»

В случае удовлетворения иска указанным политическим силам и связанным с ними лицам будет запрещено участвовать в политической жизни страны.

Как отмечается, обращение в Конституционный суд подготовлено на основании заключения парламентской следственной комиссии.

