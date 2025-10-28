USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Асадов встретился с Петкевич

15:33 497

28 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Натальей Петкевич.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских межгосударственных отношений, было отмечено, что активный диалог и совместные усилия президентов двух стран являются основными факторами, обеспечивающими это развитие.

Было подчеркнуто значение состоявшегося в Баку 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, аграрной, гуманитарной и других областях.

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 714
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 787
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2558
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 4550
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 1845
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
14:59 1429
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
01:24 6515
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
14:35 2437
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2205
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
14:05 3153
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
13:04 2173

ЭТО ВАЖНО

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 714
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 787
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2558
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 4550
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 1845
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
14:59 1429
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
01:24 6515
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
14:35 2437
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2205
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
14:05 3153
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
13:04 2173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться