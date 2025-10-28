Вдвоем веселее

Индия и Россия будут производить пассажирские самолеты, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это свидетельствует, что отношения между Москвой и Дели остаются устойчивыми, несмотря на растущее давление со стороны Белого дома.

В материале отмечается, что индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd. подписала соглашение с российской Объединенной авиастроительной корпорацией о производстве гражданских самолетов SJ-100, сообщила HAL.

«Это также будет первый случай, когда в Индии будет произведен полноценный пассажирский самолет… Это сотрудничество между HAL и ОАК является результатом взаимного доверия между организациями», — говорится в заявлении.