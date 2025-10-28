У Пашиняна резко ответили России

Армения не позволит России указывать, как ей действовать для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям парламента, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

«Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению, у нас достаточно спасителей, армянский народ не нуждается в спасителях за пределами Армении», – заявил Ханданян во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) в Ереване.

Ханданян отметил, что в Армении наблюдают схожие признаки гибридных атак, о которых ранее заявляли в Молдове.

По его словам, ситуация в регионе изменилась — между Арменией и Азербайджаном установлен хрупкий мир, и сейчас важно сделать все возможное, чтобы укрепить его. Депутат подчеркнул, что разблокирование коммуникаций и реализация проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания») способны приблизить не только Армению, но и Центральную Азию к Европейскому союзу.

«Это ценная гарантия безопасности в регионе», — заключил он.