USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Российский дрон ранил немецкого журналиста

Журналист немецкого издания Die Welt Ибрагим Набер получил ранения в результате удара дрона во время съемки репортажа у линии фронта, сообщает Bild.

По данным издания, беспилотник «Ланцет» поразил военный автомобиль рядом с украинским подразделением ПВО. Один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. Пострадали также Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван.

На днях сообщалось, что журналисты украинского телеканала Freedom, корреспондент Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске в результате удара российского беспилотника «Ланцет».

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
