Российский дрон ранил немецкого журналиста

Журналист немецкого издания Die Welt Ибрагим Набер получил ранения в результате удара дрона во время съемки репортажа у линии фронта, сообщает Bild.

По данным издания, беспилотник «Ланцет» поразил военный автомобиль рядом с украинским подразделением ПВО. Один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. Пострадали также Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван.

На днях сообщалось, что журналисты украинского телеканала Freedom, корреспондент Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске в результате удара российского беспилотника «Ланцет».