USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

На иранской границе задержана крупная партия наркотиков

16:28 181

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана. Как сообщили в ГПС, операция проведена на служебной территории погранотряда «Гёйтепе».

В ходе мероприятий 24 октября были обнаружены и изъяты 15 кг 705 г наркотических средств — 12 кг 460 г марихуаны и 3 кг 245 г опия.

Позже, 26 октября, выявлено еще 49 кг 60 г наркотиков, включая 46 кг 45 г марихуаны, 3 кг 15 г героина, а также 550 таблеток метадона M-40.

По данным фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия.

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 733
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 803
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2575
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 4556
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 1860
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
14:59 1440
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
01:24 6516
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
14:35 2444
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2209
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
14:05 3163
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
13:04 2177

ЭТО ВАЖНО

У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 733
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 803
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 2575
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 4556
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 1860
Ильхам Алиев в Джебраиле
Ильхам Алиев в Джебраиле фото
14:59 1440
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро
Путин выставляет против Трампа самого Мадуро главная тема; все еще актуально
01:24 6516
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора
Бакинцы не смогли спасти творение польского архитектора фото
14:35 2444
Ограбление по-гёйгёльски
Ограбление по-гёйгёльски
14:08 2209
Громкие заявления Зеленского
Громкие заявления Зеленского
14:05 3163
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность
13:04 2177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться