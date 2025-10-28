На иранской границе задержана крупная партия наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана. Как сообщили в ГПС, операция проведена на служебной территории погранотряда «Гёйтепе».

В ходе мероприятий 24 октября были обнаружены и изъяты 15 кг 705 г наркотических средств — 12 кг 460 г марихуаны и 3 кг 245 г опия.

Позже, 26 октября, выявлено еще 49 кг 60 г наркотиков, включая 46 кг 45 г марихуаны, 3 кг 15 г героина, а также 550 таблеток метадона M-40.

По данным фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия.