Представители «Азеришыг» на встрече с фермерами и предпринимателями

ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи в регионах с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей. Одно из таких мероприятий, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Зардабе. Встреча прошла в Центре Гейдара Алиева и собрала около 30 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии приняли участие директор Департамента по работе с центрами ASAN хidmət Инам Юсифов, начальник Управления по связям с прессой и общественностью Вагиф Мустафаев, начальник Аранского регионального управления энергоснабжения и сбыта (RETSİ) Зульфи Агаев.

Во время встречи участникам рассказали о реконструкционных и капитальных ремонтных работах, которые проводит ОАО «Азеришыг» в регионах на основании поручений президента Ильхама Алиева. Отмечалось, что в результате выполненных работ по всей стране строятся подстанции различной мощности и устанавливаются новые трансформаторы.

Также участникам мероприятия представили информацию об электронных услугах. Была проведена разъяснительная беседа о предоставляемых в сервисных центрах услугах для граждан.

На встрече были подробно разъяснены вопросы, касающиеся процесса подключения к новой электросетевой инфраструктуре, выдачи технических условий и порядка оплаты. Кроме того, предоставлена подробная информация о других популярных услугах — техническом обслуживании оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрации жилых квартир в многоквартирных домах, мерах в случаях повреждения счетчиков, процедуре изменения имени абонента для юридических лиц, а также о восстановлении смарт-карт и ошибочных платежей. Участникам рассказали обо всех услугах, предоставляемых как в центрах ASAN хidmət, так и через электронные платформы.

Было подчеркнуто, что созданы возможности для более простого и оперативного решения обращений граждан и предпринимателей. Подробно объяснили, как абоненты могут обращаться в организацию онлайн, не выходя из дома или офиса. Выслушаны вопросы участников по различным вопросам, некоторые проблемы были решены на месте.

ОАО «Азеришыг» продолжает проводить информационно-разъяснительные мероприятия и встречи во всех регионах страны. Слушаются предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей, ведется работа по решению существующих проблем. Цель — обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также минимизация потерь электроэнергии.

