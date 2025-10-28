USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Две версии кражи Лувра

16:43 1682

Французская полиция рассматривает две основные версии исчезновения украденных из Лувра украшений – преступники могли либо спрятать их в тайнике, либо вывезти за границу, передает радиостанция Europe 1.

«Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый – тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй – вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика», – отмечает радио.

По словам представителя полицейского профсоюза CFTC Акселя Ронда, правоохранительные органы продолжают поиски еще двух предполагаемых участников ограбления.

Как сообщает Europe 1, задержанные в субботу вечером подозреваемые остаются под стражей, сроки их задержания уже дважды продлены. Оба отказываются давать показания.

В воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух мужчин. Один из них был пойман в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, второго задержали в парижском регионе, где он собирался бежать в Мали. Оба — уроженцы пригорода Обервилье, им около 30 лет.

По данным телеканала BFMTV, задержанные были «известны» полиции еще до ограбления. Газета Le Parisien уточняет, что один из подозреваемых имеет двойное гражданство — Франции и Алжира, второй является гражданином Франции малийского происхождения.

Нападение на Лувр произошло 19 октября. Грабители похитили девять ювелирных украшений — среди них тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо впоследствии была найдена и возвращена в музей. Ущерб оценивается примерно в 88 млн евро.

Лувр, открытый в 1793 году и прежде служивший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем мира.

