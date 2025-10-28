USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Трамп о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

17:01 1815

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов в ходе Второй мировой войны как «небольшой конфликт» между странами.

«Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома отметил, что, несмотря на эти «ужасающие события», отношения США и Японии со временем приобрели партнерский и дружественный характер.

В июле мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи осудил Трампа за сравнение ядерных бомбардировок Японии с американскими ударами по Ирану. «Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизни без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества», — отметил политик.

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 32
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 32
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
19:19 277
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 277
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5943
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5943
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
12:42 3211
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3211
Россияне сбили собственный вертолет
18:42 1339
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1339
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2305
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2305
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4287
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4287
У Варданяна новый адвокат
16:05 2767
У Варданяна новый адвокат
16:05 2767
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4801
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4801
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
15:02 5565
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5565
Кто на свете всех Милее?
13:43 2831
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2831

