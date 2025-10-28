Цукерберга проинструктировали перед разговором с Трампом

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг консультировался с генеральным прокурором США Пэм Бонди о том, как ему следует выстроить разговор с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла «Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку».

«Цукерберг в частном порядке встречался с генпрокурором Пэм Бонди в министерстве юстиции ранее в этом году… Цукерберг просил Бонди дать ему «совет о том, как эффективно говорить» с президентом Дональдом Трампом об «опасениях Meta», – указывает издание.

Встреча состоялась 12 марта в Вашингтоне, а позже в тот же день Цукерберг провел переговоры с Трампом в Белом доме.

Ранее Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию Meta в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Instagram и WhatsApp.

Business Insider напоминает, что федеральному суду еще предстоит вынести решение о том, признать ли Meta нарушившей антимонопольные нормы.