Цукерберга проинструктировали перед разговором с Трампом

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг консультировался с генеральным прокурором США Пэм Бонди о том, как ему следует выстроить разговор с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла «Воздаяние: Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку».

«Цукерберг в частном порядке встречался с генпрокурором Пэм Бонди в министерстве юстиции ранее в этом году… Цукерберг просил Бонди дать ему «совет о том, как эффективно говорить» с президентом Дональдом Трампом об «опасениях Meta», – указывает издание.

Встреча состоялась 12 марта в Вашингтоне, а позже в тот же день Цукерберг провел переговоры с Трампом в Белом доме.

Ранее Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию Meta в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Instagram и WhatsApp.

Business Insider напоминает, что федеральному суду еще предстоит вынести решение о том, признать ли Meta нарушившей антимонопольные нормы.

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 33
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 277
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5945
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3213
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1344
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2306
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4290
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2769
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4802
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5565
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2831

